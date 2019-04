“Llegamos con muchas ganas de cambiar nuestro pueblo y con la intención de ir a por todas. No nos ponemos ni un mínimo ni un máximo, pero salimos a ganar las elecciones, porque a mí no me gusta perder ni a las canicas”. Así se expresa el candidato de Vox a la alcaldía de El Ejido, Juan José Bonilla, poco después de que se haya hecho pública su candidatura como alcaldable y se conozca la lista con la que la formación de derechas debutará en unas elecciones municipales, en las que aspira a todo.

Bonilla relaciona en gran medida las expectativas reales con las que puede llegar su formación al 26 de mayo en función de lo que suceda este domingo en las generales, donde, reconoce, “en El Ejido tenemos unas expectativas incluso más altas que el resultado de las autonómicas”, cuando Vox obtuvo en el municipio una victoria por más de 700 votos de diferencia con respecto a la segunda formación, que fue el Partido Popular. Ganar en las municipales, no obstante, no le garantizaría nada, pues habría que ver los posibles pactos que puedan surgir entre la suya u otras formaciones.

Ninguno de los 25 miembros de la candidatura, formada en sus diez primeros puestos por cinco hombres y otras tantas mujeres, cuentan con experiencia política previa, lo que Bonilla considera un valor añadido. “Nos unen las ganas de cambiar El Ejido y el entusiasmo por esta tarea, que ya somos conscientes de que a algunos nos va a requerir una dedicación exclusiva”, defiende. La lista de Vox está formada en su mayoría por trabajadores autónomos. “Hay abogados, economistas, licenciados en otras materias como relacionales laborales, agricultores, comerciantes... pero sobre todo lo que hay es mucha ilusión por ayudar a cambiar nuestro municipio”, apostilla Bonilla, quien da por hecho que “nos van a mirar con lupa, pero no nos importa”.