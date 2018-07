La Coordinadora Ecologista Almeriense denuncia que la planta de biomasa proyectada será contaminante

La Coordinadora Ecologista Almeriense denuncia "el engaño que esconde ENCE Energía y Celulosa con su proyecto de una planta de incineración de residuos agrícolas en El Ejido, pues realmente se trata de una industria altamente contaminante".

Lo ecologistas denuncian públicamente que "ante la nefasta gestión de los residuos agrícolas en el Poniente almeriense (tanto por parte de las administraciones como de los propios agricultores) ENCE aparece como la solucionadora del problema, y lo que pretende, verdaderamente, es montar una central térmica cuyo combustible sería estos residuos". A su juicio, ENCE señala que consistiría en una "solución limpia y eficaz", a lo que desde la Coordinadora Ecologista Almeriense se responde que "es totalmente falso que sea una actividad industrial limpia. Pues no se ha inventado todavía una incineradora de basuras que no contamine". La coordinadora explica que "los procesos de combustión, cualquiera que sea el material utilizado, conllevan la emisión a la atmósfera de una serie de gases contaminantes como puedan ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, azufre, etc. Pero en este caso la situación es extremadamente más grave ya que cuando en el proceso de combustión el combustible que utilizamos posee una serie de productos químicos como venenos, plaguicidas, fungicidas, etc..., a los gases contaminantes procedentes de cualquier proceso de combustión hemos de unirle los gases resultantes de quemar estos productos químicos, que además resultan altamente tóxicos para la salud, agravándose más aún al entrar en el proceso restos de plásticos y rafias".

Desde la Coordinadora Ecologista Almeriense proponen como solución al problema de los residuos de la agricultura "llevar a cabo una agricultura biológica, en la que la calidad y una racional utilización del suelo prevalecerían sobre la cantidad del producto obtenido, en lugar de la agricultura intensiva que se está llevando a cabo".