Dispositivo especial de vigilancia con motivo de la noche de San Juan

El Ayuntamiento de El Ejido pondrá en marcha a lo largo del fin de semana un protocolo extraordinario de seguridad y limpieza para garantizar que las fiestas en honor a San Juan se celebren en el mejor ambiente y sin registrar incidentes de relevancia. Para ello, se activará un dispositivo especial que implicará a Policía Local, Protección Civil, Bomberos del Poniente y a operarios del servicio de limpieza municipal en labores de prevención y actuación. Tal y como se prevé, esta festividad, que se desarrolla en la madrugada del 23 al 24 de junio en torno al fuego y a las viandas, registrará una gran afluencia de público al celebrarse en fin de semana, con la presencia de varios miles de personas a lo largo del litoral ejidense.

El gobierno local redoblará sus esfuerzos en dos aspectos que se consideran fundamentales en esta gran cita de la convivencia, como son la vigilancia y la devolución al litoral, con la máxima celeridad posible posible, de unas condiciones idóneas para su uso.

De esta manera, se duplicará el número de operarios con respecto a cualquier domingo de verano; es decir, más de una veintena de personas del servicio de limpieza trabajarán durante toda la jornada y hasta el lunes para recuperar el aspecto habitual de la costa. Para ello, también se ha previsto una dotación extraordinaria de maquinaria con dos bombas de agua para baldear, dos palas mixtas para recoger las cenizas y rescoldos que hayan podido quedar sobre la arena, además de varios camiones que servirán para transportas los sobrantes de madera u otros objetos abandonados. También, un grupo de trabajadores equipados con imanes recorrerán el arenal para ir recogiendo las púas y objetos metálicos que hayan podido quedar en los restos de las fogatas.

El concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, José Andrés Cano, explica que "volveremos a desplegar todos los medios humanos y técnicos a nuestro alcance para prestar un servicio acorde a las necesidades de esta concurrida festividad que, cada año, suma participantes y en especial este año, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a un fin de semana con buenas temperaturas y sin rachas de viento que puedan enturbiar esta fiesta".

Para que este tradicional encuentro transcurra con total normalidad y sin registrar eventualidades significativas, desde el Consistorio se han realizado recomendaciones básicas que pasan por no utilizar maderas con objetos cortantes y púas, no encender fuegos en zonas no habilitadas y no dejarlo sin supervisión, no utilizar combustibles ni líquidos inflamables y, una vez haya terminado la fiesta, apagar las brasas y recoger la basura. En esta misma línea, Cano Peinado recuerda "a vecinos y agricultores que las hogueras tienen un carácter lúdico y festivo, y bajo ninguna circunstancia deben ser aprovechadas para la eliminación de restos en general y agrícolas en particular".

De esta manera, se pretende evitar la quema incontrolada de restos vegetales en las zonas rurales, aprovechando las hogueras, así como para evitar posibles riesgos ante la concentración de multitud de personas en torno a las hogueras.