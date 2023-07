El Ejido corre 'De la Noche al Día, por la prevención del suicidio'

La Sala de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ha sido el escenario donde se han dado a conocer hoy los datos de la segunda edición de la carrera ‘De la Noche al Día, por la prevención del suicidio’, que organizan la asociación ‘El Timón’ y el Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Discapacidad, Salud Mental y Drogodependencias y el Instituto Municipal de Deportes.

Ha contado con la presencia de la edil de Salud Mental, María del Mar Martínez; la presidenta de ‘El Timón’, Cristina González; Javier Moya en representación del Club de Atletismo Murgiverde; y Paco Fuentes del Club de Triatlón El Ejido.

La carrera se celebrará el próximo 9 de septiembre, un día antes de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. La edil María del Mar Martínez ha resaltado que “con este evento queremos poner de relieve que el suicidio es un problema complejo, social y multicausal que requiere de un especial cuidado y de mayor sensibilidad cuando abordamos la cuestión. La pregunta no debe ser si informar o no del tema, sino de cómo hacerlo para no aumentar el dolor y para reiterar una y otra vez el mismo mensaje: el suicidio se puede prevenir y hablar con contexto, rigor y sensibilidad es la mejor vacuna para conseguirlo”.

En esta línea, Martínez ha destacado que “para esta concejalía la atención a la salud mental es una condición indispensable para asegurar la calidad de vida en nuestro municipio”, por ello “desde el año 2020 lideramos un Aula de Prevención de suicidio como antesala para conformar un Plan de Prevención de Suicidio”. Al tiempo que ha recordado que “promover la salud implica identificar los principales problemas de salud, establecer las estrategias más adecuadas para su abordaje en colaboración con otras instituciones públicas, entidades sociales y ciudadanas para identificar, promover y desarrollar los activos en salud en el entorno cercano a las personas y en su vida cotidiana”.

Por este motivo, desde ‘El Timón’ y el Consistorio han puesto en marcha la segunda edición de este evento deportivo que transcurrirá por el Paseo Marítimo de Almerimar. La salida será a las 19.00 horas, junto al Campo de Rugby, y contará con dos modalidades: 4 kilómetros y 8 kilómetros.

Cristina González ha destacado que “pueden participar personas de todas las edades, ya que la carrera no es competitiva. Solo tienen que hacer un donativo de 10 euros junto a la inscripción previa en la sede de la asociación, en www.eltimon.org o en la web de Cruzando la Meta. También habrá dorsal 0 para aquellas personas que no puedan correr, pero quieran colaborar con esta iniciativa”.

Cabe recordar que el Consistorio promueve con esta asociación un Taller de Jardinería, que se desarrolla en el Vivero Municipal, con el que se fomentan las habilidades sociales de los alumnos y se generan oportunidades de futuro. Y también la entidad cuenta con un espacio radiofónico propio, el programa ‘Remolinos de Quijotes’, en la emisora municipal Radio Ejido. Un programa que elaboran los propios usuarios y que pone cada semana voz a la salud mental, en comunicación directa con los oyentes, sin filtros ni intermediarios.

Junto a los organizadores, la carrera cuenta con el respaldo de instituciones como la Diputación Provincial de Almería y numerosas empresas que colaboran como son Triatlón El Ejido, Cajamar, Frío Nature, Club de Atletismo Murgiverde, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, Farmacia San Rafael, Cactus Serramo, Serpent Vape, Decathlon, Ortopedia Ejido, Inmobiliaria Campillo, La Galana y Angelo’s Burguer.