Francisco Góngora: "La situación en Balerma es extremadamente grave, no podemos esperar más"

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha secundado junto al resto de representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento ejidense la manifestación celebrada este viernes en Almería para pedir una solución a la crítica situación de regresión del litoral que sufre el núcleo de Balerma.

Góngora ha manifestado que "la situación de regresión es extremadamente grave no puede esperar más". A su juicio, "la responsabilidad obliga a Costas a actuar, máxime cuando en su mayor parte este problema de regresión lo ha generado la propia dirección de Costas, con actuaciones en Balanegra que han cambiado la dinámica del litoral y lo han hecho mucho más agresiva".

"Hemos mantenido muchas reuniones, de hecho el próximo 13 de enero vuelvo a tener una reunión con la directora general de Costas, pero no hay tiempo, el mar se está comiendo incluso explotaciones agrarias, toda la playa y amenaza al propio paseo de Balerma"

Según el alcalde ejidense, "hasta el día de hoy, yo sé que mover a Costas no es fácil, es una parte de la administración del Estado que le cuesta mucho dar pasos, y esperamos que tenga una parte de la sensibilidad que tuvieron con Balanegra, que desde luego no han tenido con Balerma y con El Ejido, ese compromiso se tiene que poner encima de la mesa cuanto antes, porque para evitar males mayores en el litoral, y además con manifestaciones y concentraciones que deberían no ser necesarias, Costas tiene que poner en marcha su maquinaria y que desde Madrid, que a veces se ven las cosas muy lejanas, tomen conciencia de que este problema es un problema extremadamente grave".

"Llevamos esperando demasiado tiempo una respuesta a los problemas que ha generado Costas", ha reiterado el regidor ejidense, unas actuaciones que han agravado la situación de regresión de manera extrema". Góngora explica que "hemos mantenido muchas reuniones, de hecho el próximo 13 de enero vuelvo a tener una reunión con la directora general de Costas, pero no hay tiempo, el mar se está comiendo incluso explotaciones agrarias, toda la playa y amenaza al propio paseo de Balerma; y a esto se da lugar cuando la vía del diálogo no da respuesta, no podemos seguir esperando más tiempo, esto exige una respuesta ágil y que resuelva el problema".