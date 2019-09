La Guardia Civil y el comisario Ángel Fernández, homenajeados.

El Patio de Luces del Ayuntamiento se convirtió ayer en el escenario del XXXVII Aniversario desde la segregación de Dalías-Celín de El Ejido. La conmemoración de este hecho histórico, emotiva y especial, homenajeó a la Guardia Civil en el 175 aniversario de su fundación y premió a Ángel Fernández, Comisario jefe de la Policía Nacional de El Ejido, por su dedicación durante 20 años de trabajo en el municipio.

El alcalde ejidense, Francisco Góngora, repasó la trayectoria desde que este consistorio comenzó a caminar un día como el de ayer, de 1982. “Es el momento de plantear las prioridades, los objetivos y los retos a alcanzar y plasmarlos además en unos presupuestos en los que ya estamos trabajando, unas cuentas equilibradas que avalan la prestación de servicios públicos de calidad y que van a reflejar cómo estamos recuperando el ritmo inversor que no teníamos desde hace tres lustros gracias al buen gobierno, al rigor, la responsabilidad y el compromiso que nos marca el interés general”, recordó.

El primer edil aludió a agricultura, sanidad, inmigración o educación. En cuanto a esta última materia, enfatizó que El Ejido “necesita de un Plan de Actuación por la Educación específico” y recordó que el consistorio ejidense cuenta con “la sintonía y la voluntad política del Gobierno de la Junta de Andalucía, al que se le va a seguir planteando, con el mismo ímpetu con el que se ha hecho siempre, las cuestiones que preocupan a la ciudad, sirviendo de ejemplo el reciente desbloqueo del proyecto del Parque Forestal Cañada de Ugíjar”.

En cuanto a la agricultura, Góngora incidió en la necesidad “ de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema productivo”. Y añadió: “ Seguimos avanzando en un modelo de economía circular, donde el agua sigue como prioridad en nuestra agenda política. Exigimos compromisos firmes y estrategias serias que garanticen los trasvases a zonas que como la nuestra están pidiendo una solución urgente”.

Después de su reciente solicitud a la Consejería de Agricultura, el consistorio bajo su presidencia ha reclamado “al Gobierno Central el impulso de la desalobradora de la Balsa del Sapo, para que pueda ser usada para el riego agrícola y la ampliación de la depuradora para asegurar los recursos hídricos tanto para el consumo humano como para la actividad de sectores esenciales para nuestra economía”.

El alcalde ha subrayado que “es patente también el firme compromiso de la Diputación de Almería en la mejora de caminos e infraestructuras en el municipio en los últimos años”. Para Góngora, “si hablamos de agricultura o de turismo, no podemos permitir que se pongan en peligro fincas ni que se pierda un recurso como la Playa de Balerma y no vamos a bajar la guardia ni la intensidad en la exigencia a la Demarcación de Costas de una solución urgente, estructural y definitiva al problema de regresión del litoral”.

El presidente de la corporación local habló también de inmigración. “El municipio cuenta con una fuerte presión migratoria e insistió en la necesidad de que el Estado redoble los medios para hacer cumplir de manera eficaz los principios básicos de nuestras leyes en materia de inmigración a través de la lucha contra la inmigración ilegal, la capacidad de integración y empleabilidad como base para establecer cupos migratorios y políticas transversales de integración dirigidas a la ciudadanía que refuercen los servicios públicos para todos y revitalicen barrios”.

Góngora distinguió a los funcionarios de la Casa Consistorial que se han jubilado y han abandonado sus tareas en la Administración Local después de años de dedicación. Entregó una placa de agradecimiento a Antonio Caparrós Rubio, José Ramón Linares García, Manuel Martín López, Juan Antonio Fernández Pérez, Carmelo Gómez García, Ellys Rafael Sánchez de león, Francisco Ruiz González y Francisco Navarro López.