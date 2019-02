Las Jornadas Agrícolas ‘Campoejido’ pondrán el foco en el tratamiento de residuos y gestión del agua

El Auditorio Municipal va a acoger los próximos días 6 y 7 de marzo las I Jornadas Agrícolas ‘Campoejido’, organizadas por la Cooperativa con motivo de su 40º aniversario en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido. Bajo el prisma de la sostenibilidad del sistema hortofrutícola almeriense, los dos aspectos fundamentales que se abordarán durante el evento serán el análisis del tratamiento de restos vegetales y plásticos y la gestión del agua.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha dado a conocer todos los detalles de las Jornadas junto al presidente de la Cooperativa, Cristobal Martín, y el organizador de la actividad, Antonio Navarro. En este sentido, el regidor ha destacado la importancia de este evento por las conclusiones que puede arrojar para el campo en dos aspectos claves para desarrollar un futuro sostenible.

Así, en cuanto al agua, Góngora ha subrayado que “uno de los retos del campo a medio plazo es garantizar la sostenibilidad hídrica para no poner en peligro nuestro sector productivo”, indicando que “la huella hídrica per cápita es 20 veces menor que la media nacional, una situación que, en una zona como la nuestra donde el agua constituye uno de los recursos más preciados, no podemos permitir”. Para ello, “es preciso contar con compromisos firmes y estrategias serias que posibiliten realizar trasvases a zonas que, como la nuestra, están pidiendo a gritos una solución urgente al a escasez hídrica puesto que el agua es un bien fundamental para la agricultura que representa una fuente de riqueza, creación, empleo y estabilidad”, ha reseñado el alcalde.

De igual modo, el regidor ha hecho referencia a la problemática derivada de los residuos agrícolas asegurando que “la voluntad y entendimiento institucional es clave para resolver la situación en la que se encuentra el campo y que tanto perjudica a su imagen”. Al tiempo, Góngora ha recordado que “en tan sólo unos meses, ya estará en funcionamiento el proyecto de Frutilados, liderado por el Consistorio junto a 25 empresas hortofrutícolas y que va a dar una solución a los restos vegetales, convirtiendo las toneladas de excedente en alimento para animales, y poniendo de relieve la economía circular”. Cabe reseñar que este proyecto ha sido distinguido, con motivo del 28 de febrero, por la Junta de Andalucía dentro de la categoría de ‘Empresa’ en el apartado de innovación y medio ambiente.

Las jornadas van a contar con expertos en las dos materias que se analizarán. El miércoles, día 6, las ponencias abordarán el tratamiento de restos vegetales y plásticos por parte de Mariano Tapia Reche, Portavoz de AGRA; Enrique Valle López, presidente de AGRA; Elena Sola André, jefa del departamento de Residuos y Calidad del suelo de la delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta; y Julio César Tello Marquina, profesor emérito de la Universidad de Almería. El jueves, día 7, se harán las consideraciones sobre la gestión del agua de los acuíferos subterráneos a cargo de José Miguel Alonso Blanco, geólogo consultor de AFLORAGUAS; Sergio Arjona Jiménez, Director de Infraestructuras Hídricas de la Junta; y Francisco Javier Alcántara Pérez, Gerente Territorial de ACUAMED.

Por su parte, Cristobal Martín, ha hecho un repaso de las cuatro décadas de funcionamiento de Campoejido, en las que “se ha convertido en un referente de la oferta de todos los productos y servicios que necesita el agricultor para cultivar frutas y hortalizas de máxima calidad, trabajando para reducir los costes de producción y así ayudarles a obtener la máxima rentabilidad en sus explotaciones”.

Una empresa que, tras su nacimiento en 1979 con tan solo 60 agricultores como socios, hoy en día ha conseguido operar no solo en El Ejido sino en otros municipios de la provincia y fuera de ella, ya que son numerosos los productores de la costa granadina y del Levante almeriense que comparten el proyecto con esta empresa que está invirtiendo en ampliar sus instalaciones con el semillero de 50.000 metros cuadrados de Dalías y la ampliación del almacén ubicado en Roquetas.