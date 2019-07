El taller de arreglo de motocicletas de 'Antoñico El Mosca', ubicado en la calle Barcelona de El Ejido, no podrá reabrir hasta que no realice las obras pertinentes para adaptar el local a la normativa autonómica sobre contaminación acústica. El veterano mecánico ejidense, cuyo caso ha despertado una ola de solidaridad en el municipio, ha sido sancionado, además, con 12.001 euros, la mínima de las multas posibles por infringir las normas sobre contaminación acústica, siendo la máxima de 300.000 euros. Sus vecinos siguen indignados y mantienen la convocatoria de una concentración de protesta en la Plaza Mayor este próximo sábado a las 10:00 horas.

Las denuncias de una vecina de la misma calle consiguieron que el pasado mes de enero técnicos de la Junta de Andalucía se desplazaran hasta el taller para realizar hasta tres mediciones diferentes, obteniendo resultados que, según ha podido saber este diario de fuentes oficiales, superaban ampliamente los registros máximos permitidos. La administración autonómica inició entonces los trámites para que el Ayuntamiento le abriera expediente sancionador y obligara al mecánico al cierre del local, extremo que sucedió recientemente.

La clausura es cautelar y el histórico taller no podrá reabrirse hasta que no se realicen la sobras de adaptación necesarias. Para ello, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de este vecino a sus técnicos de urbanismo y le ha ofrecido asesoramiento para la realización del proyecto. De hecho, la intención del ente municipal es hablar hoy mismo con 'El Mosca' y ofrecerle todos los detalles para poder ayudarlo a reiniciar su actividad, según las mismas fuentes.

El taller es muy conocido en el municipio, pues acumula 31 años de actividad, ya que recibió la licencia en el año 1988, cuando la normativa no era tan estricta con este tipo de instalaciones en el casco urbano de un municipio. No obstante, en estos 33 años no se había producido ninguna queja o denuncia por ruidos u otras circunstancias. De hecho, la publicación de la noticia ha generado una ola de solidaridad enorme en El Ejido, que demuestra el cariño que todo el pueblo le tiene tanto a 'Antoñico El Mosca' como a su hijo Gabri, que trabaja junto a él en el taller.