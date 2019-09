PP y Vox no romperán el convenio del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género

La UPLE sostiene que Góngora lleva “ meses poniéndose de perfil” en relación a la negociación con los agentes. “No nos eche a nosotros la culpa de unos problemas que se han ido acumulando por pura incapacidad política. La eliminación de la unidad adscrita a Viogén sería una prueba más de la deriva que padece este cuerpo policial desde hace más de un año y que parece no afectar al alcalde”, valoran.

El presidente de la Corporación municipal dijo no querer entrar en polémicas con la Policia Local pero les anzó una puya. “Cuando hemos asignados servicios extraordinarios se han registrado bajas por enfermedad de hasta el 60% y así tenemos que afrontar el día a día, con 49 agentes efectivos ”.

Góngora sentenció: " Vamos a seguir en Viogen en la medida de que el número de efectivos que tenemos nos permita garantizar la seguridad d esas mujeres que, aunque sean de bajo riesgo, entendemos que se tiene que garantizar. Seguimos disponiendo de dos agentes para ese servicio, pero cuando esos agentes no están en servicio de mañana y tarde, tienen que localizar a compañeros para que presten ese servicio y probablemente nos veamos abocados a que tenga que haber una mayor implicación en las 38 víctimas por parte de Guardia Civil y Policia Nacional”.

El primer edil aceleró la convocatoria de una rueda de prensa “viendo el revuelo mediático” para puntualizar que su decisión “ no es una rectificación” , y explicó. “No queremos dar lugar a que se confundan los términos y las condiciones porque estamos plenamente convencidos de que hay que proteger a esas mujeres que necesitan protección”.

“He conversado esta mañana- por ayer- con Subdelegación, Policia Nacional y Guardía Civil y les he manifestado nuestra voluntad- PP/Vox- de no romper este convenio” , matizó el alcalde de El Ejido. Francisco Góngora aprovechó su comparecencia pública para subrayar que lo “ que planteamos era una suspensión cautelar durante 10,11 o 12 meses, a lo sumo, hasta retomar la situación de normalidad”.

Subdelegación de Gobierno, Ayuntamiento y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representados en esta Comisión Técnica, analizarán la manera en la que la Policía Local ejidense “ pueda ofrecer un servicio de seguimiento de calidad y seguridad en esta labor tan sensible y necesaria objeto del citado acuerdo”, según un comunicado municipal.

La UPLE acusa al alcalde de escudarse en la Policía Local y de desviar la atención

La Unión de Policía Local de El Ejido reclamó ayer al Ayuntamiento que “no se ampare” en la situación del cuerpo para justificar su interés en abandonar el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén). La UPLE ha recordado que “desde hace cinco años” son dos los agentes que se encargan de este cometido, de modo que los policías asignados a dicha tarea no se han visto afectados por la reducción de efectivos.



“El motivo por el que dejen de prestar el servicio es cosa de ellos, pero que no se escuden en la Policía”, han indicado a la Agencia Europa Press desde la UPLE, donde han señalado que ante la “carencia” de efectivos en la localidad llevan “meses y meses” ofreciendo diferentes opciones al Ayuntamiento para reorganizar el servicio y contar con más personal, especialmente en los turnos de noche y fin de semana.



La entidad alaba el trabajo realizado por la unidad de violencia de género y menores (Uvigem), que es una de las “pocas unidades que funciona con normalidad” y que se encarga de supervisar a 36 víctimas de nivel bajo de alerta, del total de 238 vecinas vinculadas al programa.



Así, han acusado al equipo de gobierno (PP-Vox) de “desviar la atención” hacia la situación de la policía y de querer relacionar la supresión de la unidad con el volumen de bajas o el “absentismo” que, según el Consistorio, se ha identificado en el cuerpo.



Y han incidido en que la Policía Local “ha tenido el menor índice de bajas médicas en estos ocho años que en toda su historia” y han tachado de “falso” que se produzca una cuota elevada de absentistas derivada del conflicto con el cuerpo. “El absentismo en función pública no existe, eso daría lugar a una infracción disciplinaria. Si no quieren prestar el servicio que lo digan, pero que no se amparen en la Policía Local”, han reiterado.