Pleno extraordinario para aprobar actuaciones de emergencia en Balerma, de El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha convocado un Pleno urgente y extraordinario para hoy para lograr la aprobación de actuaciones de emergencia ante los daños causados por el temporal y la regresión de la costa de Balerma. La sesión tiene este unico punto en su orden del dia y ha sido convocada para las 12:00 horas del mediodia.

Francisco Góngora, y el presidente de la Junta Local, Antonio Gómez, recorrieron en la mañana de ayer la playa de Balerma para supervisar el estado en el que se encuentra tras el fuerte temporal de estos días.Góngora ha mostrado su “gran preocupación ante el empeoramiento en todo el litoral balermero y tras comprobar como se ha acelerado el problema de erosión, llegando el agua a la carretera y provocando daños en el paseo marítimo”, ha señalado.

El primer edil ha recordado “la necesidad de una solución de emergencia que sea sostenible, estructural y definitiva que podría pasar por la construcción de espigones cortos desde Balanegra hasta la Piedra del Moro, siguiendo el modelo de Balanegra”, ha declarado.

El gobierno local asegura que “Balerma ya no puede depender de aportaciones de arena porque ya no garantizan la estabilidad de la playa ni la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, ni que el agua no siga avanzando hacia el pueblo”, finaliza.