La San Silvestre de El Ejido se 'reinventa' por la pandemia

En cuanto a los premios, los 500 primeros participantes que hayan realizado correctamente la prueba obtendrán un obsequio que será una mascarilla con el logotipo del IMD, que podrán retirar a partir del día 28 de diciembre. También entre todos los participantes de las carreras escolares se sorteará una bicicleta . Además, prueba evidente de que lo importante de la San Silvestre no es la ‘marca’ sino la diversión, es el hecho de que muchos inscritos la corren cada año disfrazados, de modo que se repite el tradicional concurso de disfraces en la categoría de escolares , con premios especiales para los 3 mejores disfraces.

No habrá que realizar inscripción previa para la prueba y la participación en la misma será totalmente gratuita. Esta edición se va a desarrollar sin clasificaciones y sin distinción de categorías. El 31 de diciembre se compartirá un vídeo resumen de todos los participantes de la prueba que se subirá en las redes sociales y página web del Instituto Municipal de Deportes.

El Ayuntamiento de El Ejido no va a faltar a su cita anual con uno de los eventos más clásicos e importantes dentro del calendario deportivo en el municipio, la carrera popular San Silvestre, que este año cumple su XXXIII edición de una manera especial, celebrándose con un nuevo formato , con la novedad de ser una carrera virtual, ya que debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, no puede hacerse de la manera tradicional.

Los tres recorridos, sin tráfico

Otro aspecto fundamental de esta edición especial va a ser la seguridad. Los tres recorridos estarán exentos de tráfico y dispondrán de la señalización necesaria para poder realizarlos sin ningún problema. Además hay una serie de recomendaciones como evitar las horas punta del día con mayor afluencia de personas; evitar realizar la prueba en grupo para no provocar aglomeraciones; lavarse las manos antes y después de la realización de la prueba; portar una propia botella de hidratación; mantener una distancia mínima de 5 metros de distancia; y dejar un espacio lateral de 1,5 metros en los adelantamientos. Los tres recorridos a disposición de los participantes se podrán encontrar entrando en la página web del Instituto Municipal de Deportes, en la dirección: imd.elejido.es.

La San Silvestre, como todos los eventos deportivos del municipio, va a contar con el respaldo de la ‘El Ejido, Gourmet Quality’ con el objetivo de seguir promocionando salud y deporte. María José Martín señaló durante la presentación del evento deportivo que “sólo me queda animar a los ejidenses a demostrar su pasión por el deporte, siempre desde la prudencia y la responsabilidad, respaldando la carrera San Silvestre como una de las citas deportivas más importante del año, y que este año no faltará a su cita”.