Los productos de calidad almeriense aglutinados bajo el sello gourmet Sabores Almería, impulsado por la Diputación Provincial, 'colonizarán' durante los próximos 12 meses el centro que el gigante comercial El Corte Inglés tiene en el municipio de El Ejido. En total, 360 referencias con lo más granado de la gastronomía almeriense, que dispondrá de un privilegiado escaparate para su promoción y venta en la prestigiosa tienda de la cadena de distribución. Este miércoles 7 de octubre el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, ha firmado el convenio que regirá esta acción durante los próximos 12 meses con el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Miguel Sainz. Testigo del acto ha sido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, así como los representantes de las 42 empresas adheridas al sello Sabores Almería.

"Tenemos mucha ilusión con esta acción, que da sentido a por qué un día se nos ocurrió impulsar una marca gourmet de la provincia de Almería, que poco a poco está recorriendo una trayectoria que al final está beneficiando al conjunto de la provincia, generando empleo y riqueza", ha indicado Javier A. García en presencia de todos los empresarios de Sabores Almería, tras suscribir un convenio que va a permitir ofrecer gran visibilidad a los productos y que, en palabras de Miguel Sainz, "va a ser algo vivo, que va a ir evolucionando durante todo el año, añadiendo productos frescos de temporada en función de la época del año, y pudiendo llegar hasta las 400 referencias disponibles".

El presidente de la Diputación tuvo palabras de agradecimiento para El Corte Inglés, por su "gran apuesta e interés para que Sabores de Almería esté presente en un lugar privilegiado", un centro que se erige, asegura, en "una referencia de excelencia y que además sabe adaptarse con sensibilidad al territorio en el que se encuentra".

"Ofrecemos productos únicos a nivel mundial, productos de una calidad extrema, productos artesanos que se crean en la provincia de Almería y con los que conseguimos crear empleo y asentar la población", insistió el presidente provincial, para quien "uno de los principales pilares de la Diputación es intentar generar oportunidades en todos los municipios de la provincia de Almería".

Firmó el convenio junto a Javier A. García Miguel Sainz, quien dio las gracias en primer lugar a "los empresarios de Sabores Almería, sin los que esto no tendría sentido y hacen un gran esfuerzo". Según sus palabras, la acción en el centro comercial durante los próximos 12 meses es "un arma muy potente de comercialización de productos de Almería y un claro ejemplo de colaboración de las administraciones con el sector privado". Para Miguel Sainz, la presencia de los productos de calidad almeriense en el centro "no es una feria más o una acción promocional más; nosotros normalmente adaptamos las promociones al híper, las metemos en nuestros espacios promocionales, pero esta vez ha sido al revés: hemos modificado la tienda para Sabores Almería".

Francisco Góngora: "El Corte Inglés ejercerá como 'lobby' de los productos de calidad"

El alcalde ejidense, Francisco Góngora, y el concejal de Agricultura, Francisco Pérez, acudieron al acto junto a los empresarios y el presidente de la Diputación. Para el regidor, "la apuesta por los productos de calidad de la provincia da pleno sentido al trabajo de una Diputación", por lo que felicitó a Javier A. García. "Es una apuesta por el empleo, por el talento y el esfuerzo empresarial", añadió. Góngora tuvo también palabras de cariño para El Corte Inglés, por su buena disposición siempre con este municipio, una empresa de referencia nacional que apuesta por la calidad", y para los empresarios del sector de la alimentación "por su talento y sobre todo por el esfuerzo que están haciendo en esta crisis, que ha puesto las cosas todavía más difíciles, pero que ha permitido, gracias a su profesionalidad, sistemas de prevención y planes de contingencia responder a los mercados con las máximas garantías".

Los productos de Sabores Almería, tal como quiso destacar el alcalde, no solo se podrán encontrar en la sección específica habilitada en el centro, sino también en los lineales, con distintivos bien visibles de la marca gourmet de la Diputación. "Tenemos que usar a El Corte Inglés, y a su buena disposición, como 'lobby'", expresó para acabar Francisco Góngora. "No solo con otros centros de la propia firma, que estos productos no tengo dudas de que se van a ir introduciendo en otros centros del ámbito nacional, sino que tener un espacio privilegiado dentro de un comercio tan emblemático como el Corte Inglés irá abriendo nuevos mercados en otras empresas de distribución".