El Ayuntamiento de El Ejido estrecha lazos con la ONCE en pro de la inclusión

El Ayuntamiento de El Ejido y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, suscribieron en la mañana del martes un convenio de colaboración para la promoción y difusión de proyectos de atención a personas con discapacidad visual.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, llevó a cabo la rúbrica del acuerdo en el Ayuntamiento de El Ejido junto a Alberto Morilla, representante de la ONCE en su calidad de director en Granada. La edil de Servicios Sociales, Delia Mira, y el director de la ONCE en la Agencia de El Ejido, Luis Muñiz, también estuvieron presentes durante la firma del convenio que tiene como finalidad estrechar lazos de colaboración entre gobierno local y ONCE para impulsar medidas trasversales de actuación que impliquen a todas las áreas municipales para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Objetivos del convenio Entre las actuaciones contempladas figuran las relativas a favorecer la inserción laboral, teniendo en cuenta que el ejercicio del trabajo es el medio para un desarrollo personal y social pleno que supone la verdadera integración; mejorar la accesibilidad, asumiendo el compromiso de hacer cumplir la normativa para que se atienda, de forma eficaz, uno de los retos actuales, como es la integración y articulación para todos, los usos de la ciudad, es decir, trabajar en eliminar las barreras arquitectónicas; estimular la participación en acciones culturales y deportivas como medio de bienestar individual e integración social; difusión de los servicios y prestaciones sociales para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a aquellas prestaciones que se ajusten a sus necesidades; trabajar hacia una educación inclusiva, en este proyecto se articula en varias fases, detección de niños con problemas visuales, reserva de plazas en Escuelas Infantiles de titularidad municipal y campaña de sensibilización en los colegios; la siguiente actuación está dirigida a promover la igualdad; y, por último, impulsar el voluntariado.

El primer edil ejidense subraya “la necesidad de continuar trabajando a favor de este colectivo con el apoyo de las diferentes áreas municipales para, entre todos, hacer una estrategia vertebral que favorezca la inclusión plena de las personas con discapacidad visual”.

Góngora hace hincapié en que “el objetivo la firma de este convenio es aunar esfuerzos y recursos entre la administración local y la entidad concertando programas y acciones comunes al objeto de atender y promover el bienestar de las personas con discapacidad visual, posibilitando su acceso a las prestaciones y actividades que se desarrollen en el municipio por parte del Ayuntamiento”.

Durante el acto de firme del convenio, Francisco Góngora quiso destacar que este acuerdo respalda “continuar trabajando hacia la plena inclusión y la accesibilidad universal”.