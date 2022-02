Balerma se plantea movilizaciones en Madrid ante la inacción en su costa

La mesa de trabajo por la estabilización de la playa de Balerma ha solicitado al Secretario de Estado de Medio Ambiente, del cual depende la Dirección General de la Costa y el Mar, una reunión en las dependencias del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid, para trasmitirle la preocupación y malestar que encuentra el pueblo ejidense de Balerma "ante la inactividad y retrasos de Costas en dar solución a la regresión y riesgo" que padece dicha localidad.

La situación es especialmente grave en la zona de Las Cuevecillas, pero ya se ha extendido a la playa urbana de poniente y al propio casco urbano, y, exponen desde este colectivo que lucha por una solución, "representa un peligro inminente para el litoral balermero". La mesa dice no entender "los retrasos injustificados en poner en marcha la prometida Estrategia para la protección de la costa de Almería", lo que en palabras de su portavoz, José Antonio Peña, “es algo que roza la tomadura de pelo, dado que en abril de 2021 se presentaron las alegaciones a este mecanismo, y nos prometieron que en septiembre de ese mismo año estaría listo el documento final, y no sabemos nada”.

La mesa dice no entender "los retrasos injustificados en poner en marcha la prometida Estrategia para la protección de la costa de Almería", lo que en palabras de su portavoz, José Antonio Peña, “es algo que roza la tomadura de pelo

"En Balerma no se entiende cómo en otros lugares se actúa en cuestión de meses y aquí llevamos con el agua al cuello tres años". Así, Peña reivindica "mayor seriedad y empezar a trabajar con hechos concretos", algo que "no se ha visto por ahora, y es que ya lleva la Administración de Costas retrasos injustificados, primero nos dijeron septiembre de 2021, ahora marzo de 2022 y desde la presidencia del gobierno nos han escrito que el próximo septiembre”, a lo que matizaba el portavoz del colectivo asociativo, que la localidad de Balerma "no aguanta más" y que no van a "dar lugar a que se ningunee de esta forma a todo un pueblo con un asunto tan serio", advirtiendo de que si no hay noticias pronto y actuaciones, no descartan "endurecer las movilizaciones sociales".

Este colectivo social envía un mensaje al representante del Gobierno en Almería: “Si lo que buscan es otro encierro, que lo digan claro, pero esta vez no serán cuatro”, recordando el episodio ocurrido en 2019, cuando varios vecinos protagonizaron un encierro en la delegación de costas en la capital almeriense para reclamar una intervención en la playa. Así, desde la mesa de trabajo esperan la respuesta del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para que les dé una fecha en la que atender a una representación del colectivo social que está dedicando sus esfuerzos a evidenciar la situación que padece la playa de Balerma.

Las Cuevecillas, desaparecidas y con multas

Otro capítulo que guarda especial atención en toda esta situación es la desaparición de la playa de las cuevecillas, un paraje de costa virgen que ha sido engullido totalmente en cuestión de un lustro, y a lo que ahora se suma la amenaza de alcanzar las explotaciones agrícolas colindantes al dominio público. Para la mesa de trabajo, Costas "no tiene ninguna sensibilidad con un escenario que han ocasionado desde la Administración con su mala gestión en el litoral". Según José Antonio Peña, “encima de que hemos perdido la playa, quien tiene allí su medio de vida se encuentra con la persecución de Costas como si fuese un criminal por defender su propiedad, cuando tendría que poner remedio quien ha originado esta erosión”, para lo que pedía que cambiara la actitud que mantienen el Gobierno de España con los propietarios que allí tienen sus explotaciones y pongan remedios en vez de sanciones.