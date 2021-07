Bonilla (ex Vox El Ejido) en su adiós: "Siempre fui leal con Góngora en el Gobierno y honesto en la oposición"

Juan José Bonilla se ha ido sin rencor y con palabras de agradecimiento de su cargo político en el Ayuntamiento de El Ejido, después de que la pasada semana comunicara su decisión de entregar el acta de concejal y dejar la política municipal, además de darse de baja en Vox, el partido bajo cuyas siglas se presentó a las últimas elecciones municipales, siendo capaz de lograr siete concejales y de entrar en el equipo de Gobierno tras el pacto acordado con el PP de Francisco Góngora.

En una carta pública, Bonilla da las gracias "al alcalde de nuestra ciudad, Paco Góngora", esgrimiendo que "las diferencias políticas solo son modos distintos de buscar soluciones a los problemas que se plantean en el día a día de la actividad pública". Más allá de las diferencias que hemos podido tener", prosigue, "e incluso hasta manifestar, siempre he sido una persona leal cuando formé parte del equipo de gobierno que él presidía y honesta cuando mi partido tomó la decisión de que volviésemos a la oposición. Gracias Paco por lo que me has enseñado".

"Vox ha encontrado en El Ejido un apoyo muy por encima del resto de España. Espero y deseo que siga siendo así siempre. Que las tormentas pasen y se pueda seguir trabajando por el bien de El Ejido, de Almería y de España"

El ya ex portavoz de Vox también se refiere en su misiva de despedida al partido de derechas, con cuya dirección provincial ha mantenido distintos desencuentros que, de hecho, han posibilitado su marcha del partido: "No puedo ni quiero olvidarme de VOX. El partido político con el que me presenté a alcalde. Unas siglas que han encontrado en El Ejido un apoyo muy por encima del resto de España. Espero y deseo que siga siendo así siempre. Que las tormentas pasen y se pueda seguir trabajando por el bien de El Ejido, de Almería y de España".

Para sus compañeros de Vox El Ejido, Bonilla reserva palabras de gran cariño, considerando que "han sido unos compañeros de viaje extraordinarios en la aventura de la política y a los vecinos de El Ejido les diría que confíen en los que quedan; son trabajadores, son vecinos del pueblo y quieren lo mejor para todos".

Bonilla también agradece su ayuda durante su etapa en el Consistorio a "todos los funcionarios del Ayuntamiento de El Ejido que me ha dado tiempo a conocer".

Según sus palabras, de agradecimiento también para su familia, "ha sido un camino apasionante y repleto de satisfacciones. Un tiempo en el que los sinsabores, por grandes que hayan sido, han estado muy por debajo de la cantidad de experiencias que he vivido". Bonilla muestra su gratitud también a los vecinos ejidenses, "no solo a los 6.406 que con su voto permitieron que fuese concejal de nuestro Ayuntamiento. A ellos y a todos los demás por los que he trabajado para intentar hacer mejor nuestra ciudad durante estos dos años. He recibido muchísimo más cariño del que jamás llegué a pensar que podría recibir".