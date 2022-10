Cabello: "Tenemos que autoexigirnos mucho más"

La autoexigencia tiene que llevar a cambiar el rumbo de un Polideportivo El Ejido que no levanta cabeza y que volvió a perder por tercera jornada de las cinco jugadas hasta ahora. Así lo cree David Cabello, quien cree que "tenemos que seguir creyendo en este grupo y levantar la cabeza". A juicio del míster, pese a reconocer que "hicimos muchas cosas bien" ante el Cartagena, "por el momento no es suficiente para ganar un partido". Estas fueron sus declaraciones tras el choque en Cartagonova.

EL PARTIDO: "El rival metió un gol y nosotros no fuimos capaces para haber intentado poner el marcador a nuestro favor. Fue un partido que dominamos. Sabíamos dónde presionar, dónde robar al rival y creo que hicimos cosas bastante interesantes, pero todavía no es suficiente para ganar un partido y lograr tres puntos. También sabíamos de la dificultad del partido, del rival que teníamos enfrente, que hacía cosas muy bien con balón".

A LEVANTARSE: "El resultado no lo esperábamos, pero hay que afrontarlo como viene, levantar la cabeza y seguir trabajando porque no es suficiente".

MAL ARRANQUE: "Todos esperábamos mucho más del arranque de liga, pero tenemos que adaptarnos a donde estamos actualmente. La realidad actualmente es que el equipo no es capaz de ganar, y eso no está haciendo mucho daño, porque las victorias te dan esa tranquilidad que ahora mismo no tenemos, pero tenemos que seguir trabajando y creyendo en este grupo. Hay cosas muy buenas que realizamos en el partido, pero el resultado lo empaña y al final nos fuimos con otra derrota que es dura".

GOL A BALÓN PARADO: "Fue una jugada rápida y bien ejecutada por ellos, tendremos que analizar qué error cometimos. Sabíamos que ellos tenían facilidad en las acciones a balón parado, pero no nos esperábamos que en ese envío nos hicieran daño. Al final se fue el partido en una acción a balón parado".

INSUFICIENTE: "Hicimos cosas muy buenas en el partido, pero repito que el resultado lo empaña. No queda otra que seguir trabajando, levantar la cabeza, autoexigirnos mucho más, porque lo que damos hasta el momento no es suficiente para ganar partidos. Este no era el plan previsto".

CONFIANZA EN TODOS: "No tengo once tipo. Confío plenamente en los jugadores que tengo en mi plantilla y en el momento que lo creo oportuno voy a hacer cambios. Da igual que vengamos de buenos resultados. Cambios va a haber y voy a poner al que mejor esté en cada momento o al que crea oportuno para cada partido, porque los partidos son totalmente diferentes unos de otros. Ni ha habido once tipo ni lo va a haber durante la temporada".

DEBUT DE FRED: Sobre Fred no hay ningunas dudas. Se hio trabajo para confeccionar una plantilla acorde al presupuesto que teníamos y sabíamos de su nivel. Viene cedido por el Valladolid y sabíamos de su buena labor en los seis meses que lleva en España. Sabíamos que en el momento en que lo tuviéramos que utilizar tendríamos totales garantías. Sabemos todo lo que nos pued eofrecer, nos va a dar grandes tardes, como en Cartagena, donde estuvo bastante bien. Tenemos dos porteros para estar tranquilos.

SIGUIENTE CITA: "El próximo son tres puntos como todos los partidos. Hay que intentar sumar de tres en tres. De Cartagena nos fuimos molestos por el resultado, porque creo que hicimos méritos para mucho más, pero al final el fútbol nos pone a todos en nuestro sitio y por ahora es estar con las orejas agachadas y pensando en el trabajo de la semana, porque nos vamos a enfrentar a un buen rival otra vez.