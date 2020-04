“Llevo un mes viendo a gente sin respetar la distancia de seguridad"

“En Bélgica la situación es algo distinta con respecto a las medidas de otros países, aquí la gravedad es prácticamente como en España o mayor, porque es el país con más muertos por densidad de población. Sin embargo el sistema hospitalario no se ha visto tan sobrecargado como en España, aunque el principal problema se ha dado en Madrid”, explica Lorenzo Rubio sobre la situación en el país donde vive. Sobre el confinamiento, advierte que “es algo diferente, aquí podemos salir a hacer deporte y tomar el aire, sin pararnos o sentarnos; la imagen que se ha visto del domingo con las calles llenas de familias y niños jugando, a pesar del confinamiento y sin respetar las distancias de seguridad, llevo viéndolo aquí un mes. En realidad no habría problema si alguien sale a correr solo o a dar una vuelta en bici, pero todo el mundo va a los mismos parques, al mismo bosque, se encuentran con amigos, hacen meriendas, van a casas de otros de barbacoas... Y si la policía te pilla en desplazamiento injustificado, dices que estás tomando el aire y ya está”. Según relata, “veo todos los días grupos de adolescentes en bicicleta que viven claramente en domicilios diferentes. ¡No tiene sentido!”. El balermero sigue atento todo lo que llega desde España, incluidos los comentarios de la gente: “lo que más gracia me hace son las críticas que los españoles nos hacemos entre nosotros culminando con un “ésto sólo pasa en España”, “país de pandereta”, etc. Pues no. Ésto no solo pasa en España, yo tengo la impresión de que aquí nunca ha habido confinamiento, y la situación no es ni mucho menos mejor. La gente sigue sin comprender la importancia de quedarse en casa. Es más, los medios belgas y franceses hablaban de un confinamiento ejemplar por parte de los españoles, a pesar de que siempre hay gente que se lo salta”.