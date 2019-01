El acusado del crimen del pub dice que iba drogado y no recordar nada

C.U.G., el vecino de El Ejido (Almería) acusado de matar a un hombre y apuñalar a otro en un pub de este municipio el 1 de octubre de 2016, ha asegurado hoy que no recuerda nada de lo acontecido porque iba drogado cuando sucedieron los hechos.

Según ha relatado durante su declaración ante el jurado popular que lo enjuicia en la Audiencia Provincial de Almería, sobre las siete o las ocho de la tarde del día anterior al crimen comenzó a consumir "cocaína, marihuana, cristal y alcohol", llegando de madrugada a este pub que ya había visitado en ocasiones anteriores.

"Tome varias sustancias y la verdad es que no recuerdo. Recuerdo cómo me rodearon entre tres. Me empujaron, me iban a hacer daño, temía por mi vida", ha asegurado C.U.G., quien ha recordado que en aquella época tenía 18 años "recién cumplidos", añadiendo que, a pesar de haber consumido antes estupefacientes, nunca fue con "tanto abuso".

"Tome varias sustancias y la verdad es que no recuerdo. Recuerdo cómo me rodearon entre tres. Me empujaron, me iban a hacer daño, temía por mi vida", ha dicho el acusado en la primera sesión del juicio

Ha aseverado asimismo que no llevaba navaja porque "nunca" había salido "con esas cosas", que no tenía ningún tipo de problema con las víctimas o personas de origen marroquí, que estuvo en todo momento solo y que se enteró de que se le culpaba del crimen cuando fue detenido al día siguiente.

C.U.G. se enfrenta a penas que suman 23 años de prisión como presunto autor de un delito de homicidio y otro de homicidio en tentativa. Mientras que la defensa de C.U.G. mantiene que no hubo intención de matar, el abogado de la familia del fallecido, Karim El Marbohue, considera que ese fue el objetivo del acusado, apostillando que se ensañó para aumentar el sufrimiento de la víctima, por lo que reclama 24 años por un delito de asesinato por esta muerte en concreto.