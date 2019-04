El concejal socialista Francisco Ripoll es la primera persona con movilidad reducida en formar parte de la Corporación Municipal de El Ejido, después de que este miércoles tomara posesión de su cargo en un salón de plenos en el que no pudo estar junto a su Grupo Municipal, al no existir un rebaje de acceso, y del que en cinco horas no salió ni para ir al baño, ya que esa planta del Consistorio carece de aseos adaptados, según denuncia el Partido Socialista ejidense.

Francisco Ripoll afirma que la ley "se está incumpliendo en el Ayuntamiento de El Ejido y es precisamente la Administración Local la primera que debe dar ejemplo"

Francisco Ripoll tomó posesión ayer de su acta como concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, con las mismas ganas e ilusión que los otros cuatro ediles del PSOE ejidense que también prometieron su cargo durante el pleno ordinario celebrado ayer. Un pleno con más de una veintena de puntos en el orden del día, y con temas tan densos a abordar como la aprobación de los Presupuestos de 2019, por lo que se dilató durante cinco horas.

La accesibilidad debería estar garantizada por la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, afirma el PSOE.

