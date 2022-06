Cuarenta socorristas para la Noche de San Juan en El Ejido

Recomendaciones y peticiones municipales

El Ayuntamiento solicita no utilizar maderas con objetos cortantes ni púas, no encender fuegos en zonas no habilitadas, no dejar el fuego sin supervisión, no utilizar combustibles ni líquidos inflamables y una vez haya terminado la fiesta, apagar las brasas y recoger la basura. En esta misma línea, se recuerda a los vecinos y a los agricultores que las hogueras tienen un carácter lúdico y festivo y, bajo ninguna circunstancia, deben ser aprovechadas para la eliminación de restos en general y agrícolas en particular.