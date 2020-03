El Ayuntamiento de El Ejido, en el ámbito de sus competencias en materia fiscal y tributaria, adoptará diferentes medidas que ayuden a aliviar la situación económica provocada por la pandemia del coronavirus. Unas acciones que se han aprobado en la última Junta de Gobierno Local celebrada por el Consistorio que, por primera vez en la historia del municipio ejidense, se ha realizado a través de videoconferencia garantizando el cumplimiento de las resoluciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

El alcalde, Francisco Góngora, destaca que “vamos a movilizar un paquete de medidas económicas con el objetivo de ayudar a paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19 y que van a estar dirigidas a vecinos, familias y al importante tejido empresarial con el que cuenta el municipio”.

Las actuaciones que el Ayuntamiento ejidense va a llevar a cabo se centran, fundamentalmente, en los siguientes aspectos:

En primer lugar, la modificación del calendario del contribuyente para aumentar los plazos voluntarios de pago en un mes, teniendo en cuenta la dificultad para un sector importante de la población de realizar los pagos en esta situación de confinamiento, de modo que se evita que la deuda tributaria pase a periodo ejecutivo. Esta medida afecta al impuesto sobre vehículos y al IBI urbano; asimismo, se retrasan también un mes los cobros de los recibos domiciliados. También afecta al primer y segundo trimestre de la tasa RSU.

En segundo lugar, se procederá de oficio, una vez levantado el Estado de Alarma, a regularizar las liquidaciones por ocupación del dominio público que vienen realizando empresarios y comerciantes, en los mercadillos o en el sector de la hostelería a través de las terrazas, en el ejercicio de su actividad, no computando el tiempo que duren estas medidas a efectos tributarios de pago de las tasas por este concepto. De forma que mediante Decreto del Concejal Delegado de Hacienda y Contratación se prorratearán aquellas liquidaciones por tasa de ocupación de aquellos que no hayan podido desarrollar su actividad por encontrarse afectados por las medidas derivadas del Estado de Alarma, con la correspondiente devolución de ingresos, entendiendo como periodo no sujeto al tributo el que dure este Estado.

Se aprueba la exención del canon a pagar por los concesionarios de quioscos, chiringuitos, puestos en el mercado de abastos, bares y peluquería en centros de mayores o piscina cubierta, a partir del día 13 de marzo de 2020 y por el tiempo que dure el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 declarada por el Real Decreto 463/2020 y hayan desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión de estos.

El alcalde ha detallado que, mientras llegan más medidas estatales, con las puestas en marcha por el Ayuntamiento se está procediendo al reajuste de los ingresos y gastos previstos, acometiendo medidas fiscales y tributarias, “con el fin de contribuir a equilibrar la situación económica de los ejidenses y de aquellos sectores que más lo necesiten en estos momentos”.