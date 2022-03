El empleo, eje de la última sesión de la Mesa de Trabajo de la Discapacidad de El Ejido

La reunión estuvo presidida por la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, y estuvieron presentes técnicos municipales, grupos políticos con representación municipal y las asociaciones Asri Saavedra, Activa Tu Ocio, Alfiel, Altea, Alzheimer, Asorejido, Asprodesa, Axial, Dárata, Down, El Timón, Faisem, Murgi, Once, Soy especial y qué, Vivir, Cuenta conmigo, Asperger Almería, Neuralba Contigo y Cruz Roja.

Treinta empresas arriman el hombro

Otro de los recursos con los que se cuenta en este ámbito es, según resalta Delia Mira, el Programa REMUS, al que hay adherido una treintena de empresas que mantienen su compromiso a trabajar conjuntamente para favorecer la incorporación al mercado laboral de personas en situación de especial vulnerabilidad y cuyo objetivo no es otro que incentivar la contratación de personas que se encuentran en una situación de indefensión, así como de aquellas que padecen algún tipo de discapacidad. En la actualidad, son 18 las personas que ocupan un puesto laboral a través de este importante programa, que tan buenos resultados está ofreciendo.Durante el transcurso de la Mesa, también se analizaron los resultados que están dando el programa INSERTA EMPLEO de la Fundación de la ONCE y con el que el Ayuntamiento colabora. En esta línea, la responsable local ha remarcado “la trascendencia de aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente no sólo con otras Administraciones, sino también con colectivos y asociaciones en esta materia, a través de acciones formativas, de prácticas o mediante la contratación.