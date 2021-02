El gobierno de Francisco Góngora se toma muy en serio la seguridad ciudadana en El Ejido

Las actuaciones del cuerpo policial municipal desde que se iniciara la crisis sanitaria hace casi un año, sin ir más lejos este pasado fin de semana , con un centenar de intervenciones y casi una treintena de patrullas en la calle configurando un dispositivo especial, no son más que un ejemplo de la importancia que se le está concediendo desde el Consistorio a las labores tendentes a garantizar dicho objetivo.

La Policía Nacional interviene en un piso del Bulevar

Agentes de la Policía Nacional en El Ejido se vieron en la obligación de disolver una reunión ilegal en una vivienda ubicada en un bloque de pisos del municipio ejidense a lo largo dle pasado fin de semana, y levantaron en la intervención siete actas por incumplimiento de las medidas anticovid, tras una acalorada discusión en el mencionado domicilio que llamó la atención de numerosos vecinos. Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana. En torno a las 08:45 horas del pasado domingo, en un inmueble de la avenida del Bulevar de El Ejido y según relatan fuentes de la Policía Nacional, se producía una discusión acalorada que provocó que varios vecinos requiriesen los servicios de los agentes del cuerpo policial estatal. Una vez en el lugar, los agentes de la Comisaría de El Ejido comprobaron cómo en el interior del mencionado domicilio particular se encontraban en ese momento siete personas, de las cuales cinco eran no convivientes.

Tras interrogar a los presentes en la vivienda por el motivo de dicha reunión, los agentes pudieron conocer que en esa vivienda habitaban habitualmente dos mujeres, una de las cuáles se había personado con cinco hombres en el piso. Según dicha versión de los hechos, todos ellos habrían llegado a la vivienda procedentes de un club de alterne de la localidad. La negativa de su compañera de piso a la permanencia de los varones en la vivienda había provocado la discusión, según conoció la Policía tras interrogar a estas personas.

La Policía Nacional en el Ejido propuso para sanción a las siete personas que se encontraban en la vivienda, al no llevar mascarilla e incumplir el resto de las medidas anticovid establecidas. Además, dos de ellas fueron propuestas para sanción conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, una de ellas al portar un arma blanca, y la otra por tenencia de sustancias estupefacientes.