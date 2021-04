El Ejido invertirá casi 800.000 euros en mejorar la seguridad de 30 áreas infantiles

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido celebrada ayer dio luz verde al importante proyecto de ‘Adecuación de pavimentos en las áreas de Juego del municipio’. Se trata de una actuación de gran relevancia que supondrá regenerar la superficie de un total de 30 parques y zonas infantiles de todo el municipio con una inversión total de casi 800.000 euros.

Los trabajos, que supondrán un salto cualitativo y cuantitativo en este tipo de infraestructuras, consistirán básicamente en la sustitución del suelo actual de gravilla por un pavimento continuo absorbedor de impactos de caucho. Asimismo, se prevé acometer también estas labores en los parques que, pese a contar ya con este material, debido al uso y al paso del tiempo, se encuentra deteriorado.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha explicado que, de esta manera, “seguimos trabajando para modernizar toda la red de parques infantiles tanto con la adaptación a la normativa en materia de seguridad y de inclusión de los ya existentes como la construcción de otros nuevos adaptados a las necesidades de los usuarios”.

Los 30 emplazamientos

Las obras se llevarán a cabo en casi la totalidad de los núcleos poblacionales, siendo la localización de las mismas la siguiente: El Ejido: Parque Municipal de El Ejido, C/ Arquitecto P. Arenaza; Plaza Churriguera, C/ Narciso Tomé; Plaza Discóbolo, C/ Octavio Augusto; Plaza Cerrón, C/ Emilia Parado Bazán, C/ Las Alpujarras; Plaza Concordia, C/ Granada, C/ Moya; Plaza Diego Siloé, C/ Diego Siloé, C/ Pablo Neruda; Plaza Loma de la Mezquita (Frusol), C/ Ramiro Maeztu; Área Juego (Sector SUS-74-ES, El Corte Inglés), C/ Alcalde Juan Callejón Baena; Área Juego (Sector SUS-74-ES, El Corte Inglés), C/ Alcalde Luís Martín Maldonado; Área Juego (Sector SUS-74-ES, El Corte Inglés), C/ Juan Gómez. Santa María del Águila: Plaza Menorca, C/ Manuel de Falla, C/ Francisco Barranco; Plaza de la Petanca, C/ Romero de Torres; Plaza Stª Mª del Águila, C/ Maestro Padilla, C/ Crevillente; Parque Municipal de Stª Mª del Águila. Las Norias: Plaza Andaráx, C/ Andaráx, C/ Río Grande; Plaza Oligisto, C/ Oligisto, C/ José Miras; Plaza Río Ebro, C/ Río Ebro, C/ Río Chico; Plaza Centeno, C/ Sabinal, C/ María José; Plaza de la Parroquia, C/ Fresal, C/ Río Ebro; Plaza Poetas Juan y Paco Fuentes, C/ Maleno, C/ Sudán; Plaza C/ Clotilde y C/Paloma; Parque Municipal de Las Norias. San Agustín: Plaza C/ Los Pozos y C/ Brazal; Plaza Limonar, C/ Naranja, C/ Pomelo; Plaza C/ Sol y C/ Aguacate. Almerimar: Plaza Varadero, C/ Varadero; Plaza C/ Carabela. C/ Galera; Jardines Junto Restaurante Mar Azul, Paseo Marítimo Ejido Beach. La Redonda: Plaza Munich, C/ Munich, C/ Viena. Tarambana: Parque Forestal de Tarambana, C/ Carretera Los Atajuelos.