No de Cs El Ejido al Presupuesto Municipal: "No cumple con las necesidades de los ejidenses"

“Ciudadanos siempre apoyará unos presupuestos que cumpla con las necesidades de los ejidenses y estos no lo hacen”. Así de tajante se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento murgitano, Cecilio Vargas, durante el pleno ordinario que se ha celebrado este lunes en la administración local con las cuentas provinciales como eje conductor. “Tenemos que ser serios y cumplir con lo que realmente necesitan nuestros vecinos y no con nuestras expectativas electorales”, ha subrayado Vargas, dejando claro que “siempre vamos a mantener nuestra máxima, es decir, ser propositivos, pero con el bloque formado por PP y PSOE es bastante complicado”.

En su argumentación, Vargas ha sido explícito, “no le decimos ‘no’ a los ejidenses, le decimos no a la forma de gestionar de este equipo de Gobierno, al diseño que han hecho de unos presupuestos totalmente empolvados de maquillaje, en los que, si realizamos un análisis profundo nos percatamos que no han comprometido inversiones que anuncian”. “Para vender humo que nadie nos llame”, ha aseverado. Precisamente, en ese análisis pormenorizado que ha realizado el grupo municipal de Ciudadanos, han destacado que prevén unos ingresos de 94,5 millones de euros y nos gastos de 90,6, aunque “han reducido el superávit un millón de euros respecto a 2021, de 4.304.462 euros han pasado a 3.853.251 euros”.

Junto a ello, el dirigente liberal ha hecho hincapié en la deuda de esta administración, “147 millones de euros, que habrá que pagar hasta 2040 sin que se puedan reducir los impuestos a los ciudadanos”. “Lo veníamos advirtiendo”. “Dijimos que cuando se terminara ese periodo de carencia de los préstamos a largo plazo, se vería mermada la capacidad de inversión de este Ayuntamiento, tal y como queda reflejado en estos presupuestos”.

Así, en el capítulo destinado a las inversiones municipales para este 2022 “ya hay un recorte de 2.300.000 respecto a 2021, quedando de forma clara esa falta de capacidad y maniobra que tiene este equipo de Gobierno para generar oportunidades en El Ejido”. De esta manera, el edil liberal ha señalado que “ni aparece la inversión en el Parque Periurbano La Cañada de Ugíjar ni el centro de mayores para el barrio de ‘Las Palmerillas’, entre otros proyectos”. Vargas ha mostrado también su asombro con una de las partidas que se recoge en estos presupuestos, 30.000 euros para la mejora de la señalización de tráfico en vías urbanas. “No entendemos que aparezca en estas cuentas cuando ese cometido le corresponde a DUE, se debería haber hecho la transferencia a esta empresa municipal”.

La "influencia" del PSOE

“Hay un escenario político evidente, PP y PSOE que sólo ellos deberán valorar, pero a nosotros nos corresponde analizar las consecuencias de ese pacto en nuestro municipio”, ha matizado Vargas. Por ejemplo, desde Ciudadanos El Ejido lamentan que el equipo de Gobierno acceda con cuestiones solicitadas por sus socios, aunque no sean de competencia municipal. “Gastamos dinero de los ejidenses en cuestiones que no generan productividad alguna, como un plan de empleo, en vez de inyectar esos montantes a sectores que tengan su impacto en nuestra economía, como el comercio, los autónomos o para la creación de emprendedores”. Esa influencia del PSOE llega, según Cs, a reflejarse en la política de impuestos. “Han acordado una subida del 3,3 por ciento a los impuestos, creyendo que aquí la gente está rica. En un gobierno con Ciudadanos al frente, tal y como estamos demostrando en la Junta de Andalucía, jamás permitiríamos esa subida de impuestos”. “Estamos atrayendo inversión y somos referentes en crecimiento económico, sin embargo, El Ejido va por libre”, ha ahondado Vargas.

Para Ciudadanos, estos presupuestos no atienden a las expectativas de los ejidenses. “No se contemplan actuaciones para los comerciantes, para la zona de la Loma de la Mezquita, escasean acciones de mejoras y mantenimiento, hablan de videovigilancia, pero no actúan, tienen la Plaza de la Luz en el abandono absoluto y si ya nos vamos a los núcleos urbanos, las deficiencias siguen sin ampararse en estas cuentas”, ha descrito. “No han valorado ni una sola propuesta de Ciudadanos y jamás nos hemos opuesto a las iniciativas que beneficien a nuestros vecinos y vecinas, pero han preferido velar por sus intereses y no por los de El Ejido. Y para eso, Cs no va a estar”, ha culminado el portavoz de la formación liberal en el Ayuntamiento ejidense.