La Policía Local de El Ejido interviene contra la venta ilegal en la calle Manolo Escobar

La Policía Local de El Ejido ha llevado a cabo este pasado fin de semana un importante operativo para erradicar la venta ilegal en la calle Manolo Escobar en cumplimiento de la Ordenanza municipal reguladora de la convivencia ciudadana y de prevención de actos incívicos, y tras numerosas demandas vecinales.

Durante la actuación, que contó con la participación de 10 agentes de Policía Local y el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional, se intervino en el mercadillo ilegal, donde se incautó numerosa mercancía y se saldó con siete individuos denunciados y dos trasladados a la Comisaría a efectos de identificación, resultando que sobre uno de ellos hay orden de expulsión vigente.

Igualmente, se inspeccionaron tres establecimientos para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y se comprobó que estaban ocupando la vía pública sin contar con documentación e incumpliendo las medidas de seguridad y protección de la salud por COVID-19.

Cabe recordar que la Ordenanza recoge en su artículo 30 que está prohibida la venta ambulante en el espacio público de cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos, salvo las autorizaciones específicas y lo que disponga la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial Permanente del Ayuntamiento de El Ejido. Y que queda prohibida la compra o la adquisición en el espacio público de alimentos, bebidas y otros productos procedentes de la venta ambulante no autorizada. Igualmente, en el artículo 26 se establece que no están permitidos los usos impropios de los espacios públicos, de manera que los titulares de los establecimientos comerciales, mercantiles o industriales no podrán almacenar, depositar o exponer en la vía o espacios públicos contiguos a sus locales mercancías ni productos, salvo autorización municipal expresa.

Actuaciones en Santa María del Águila y detención por hurto

Al margen de esta operación, la Policía Local inspeccionó un establecimiento en la Calle Hermanos Espinosa de Santa María del Águila con acta de denuncia por numerosos incumplimientos, acta de denuncia por no usar mascarilla y con la incautación de tabaco de contrabando. En esta misma calle se inspeccionó una obra abandonada por carecer de las medidas de seguridad necesarias y con la presencia en su interior de varios individuos. Los agentes levantaron acta para remitir al área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido.

Una patrulla de vigilancia de la zona centro de El Ejido procedió a la detención de un individuo, A.C. de nacionalidad marroquí y 38 años, por un delito de hurto en un establecimiento ubicado en el Bulevar. Los trabajadores del local requirieron la presencia de los agentes que le intervinieron unos alicates y unas tijeras, además de más de 20 prendas valoradas en unos 200 euros.

Tras su detención y traslado a Comisaría se comprobó que se encuentra en situación irregular en el territorio nacional con orden de expulsión vigente y al que le constan numerosos antecedentes por robo, hurto y atentado contra agente de la autoridad.