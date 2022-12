Premio nacional para un alumno del instituto Pablo Ruiz Picasso de El Ejido

El IES Pablo Ruiz Picasso de El Ejido ha obtenido el primer premio del Concurso Nacional “Una Constitución para todos”, convocado por la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El jurado eligió el trabajo, presentado en la modalidad de Bachillerato, elaborado por Joaquín S.S., alumno de 2º de Bachillerato Mixto, un poema en el que hace un repaso a la historia constitucional de España desde comienzos del siglo XIX.

A inicios de curso fue convocado el Concurso Nacional ‘Una Constitución para todos’ por la Secretaría de Estado de Educación, una iniciativa que tiene como objetivo “estimular y promover en los alumnos la reflexión acerca del valor y la importancia de nuestra Constitución”. El concurso se convoca anualmente en varias modalidades: Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El centro presentó tres trabajos al concurso, elaborados por alumnado de 2º de Bachillerato Mixto.El formato era variado: un cuento y dos poemas. El jurado ha escogido uno de estos trabajos como merecedor de este premio, entre todos los presentados por centros educativos de España.

El alumno ganador de esta modalidad recibirá como premio un ejemplar del libro “Constituciones Españolas”, editado por el BOE, y una tableta Android con lápiz y funda con teclado, en un acto que se celebrará en Madrid y al que asistirá el alumno, su familia y el director del IES Pablo Ruiz Picasso, Manuel Esteban Linares Castillo.

La participación en este concurso forma parte de la actividad que lleva a cabo anualmente el Departamento de Geografía e Historia del IES Pablo Ruiz Picasso dentro de unas jornadas de reflexión en torno a la Constitución Española. Estas jornadas incluyen charlas, exposiciones y viajes didácticos. Se trata de una actividad dirigida especialmente a alumnado de 1º y 2º de Bachillerato, dado que son cursos susceptibles de analizar en profundidad la información sobre aspectos constitucionales.

Dentro de sus “Jornadas sobre constitucionalismo”, el centro ha contado entre otras personalidades con las intervenciones de la ex presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet; el ex parlamentario andaluz y hoy Secretario General de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera; o el ex senador y actualmente alcalde de Vícar, Antonio Bonilla. Además, ha realizado visitas al Parlamento andaluz, en Sevilla, y al Congreso de los Diputados, en Madrid.

La participación del alumnado de 2º de Bachillerato Mixto, por tercer año en la convocatoria de este concurso nacional, forma parte de la programación que lleva a cabo su profesor de Historia de España, Miguel Clement. La elaboración de las redacciones se realizó en la primera quincena de curso, presentando el alumnado todo tipo de textos: narraciones, ensayos o poemas.