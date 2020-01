"Necesitamos personas influyentes que hablen bien de nuestro producto"

José Álvarez ha señalado que “mostrar la marca Ejido Gourmet Quality en este foro no sólo es un acierto, sino una necesidad, ya que necesitamos prescriptores, personas influyentes que hablen bien de nuestro producto y a nadie se le escapa que a día de hoy los cocineros son influyentes y son el mejor canal para contar que lo estamos haciendo bien. “Y esto es importante, porque en Madrid Fusión no nos vamos a limitar a cocinar producto de Almería. Lo vamos a dar a probar, en crudo, para que cocineros, influencers, críticos gastronómicos y periodistas especializados puedan comprobar que nuestras verduras son además de saludables, sabrosas e innovadoras”, ha concretado el chef, quien ha incidido en que “vamos a sorprender a los asistentes con productos que muchos de nosotros ni siquiera conocemos a pesar de vivir en Almería, como el sparkly (que es una hoja que ha sacado nueva RijkZwaan y que mezcla la rúcula y el canónigo, logrando una explosión de sabor), o el mejor raf que se cultiva en invernadero y que además ahora está en su mejor momento, pasando por numerosas verduras en tamaños y colores que no podemos imaginar”..