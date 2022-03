Respaldo mayoritario a la propuesta de Cs El Ejido sobre las plazas de Intervención y Secretaría

Ciudadanos (Cs) El Ejido ha logrado el respaldo mayoritario a la propuesta que ha llevado al pleno ordinario que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento murgitano para que las plazas de Intervención y Secretaría se doten con funcionarios de habilitación nacional. La situación actual conlleva, según la formación liberal, que el propio equipo de Gobierno pueda proponer, en este caso, a los secretarios y a los interventores.

Vargas ha recordado que “fue precisamente el PP quien durante mucho tiempo ha estado reclamando que se sacara a concurso la plaza de interventor que estaba sin cubrir desde hace más de 20 años”. “Pasaron de una declaración de intenciones a no hacer nada. No promueven el concurso ordinario. Este Ayuntamiento no dota las plazas con las retribuciones y los complementos acordes a la situación que presenta esta Administración Local. Al final, se ve abocado a cubrir esa plaza con funcionarios del propio Consistorio”.

Cecilio Vargas: "Tenemos que hacer lo imposible para tener a las personas más adecuadas y, sobre todo, en base a los principios de mérito y capacidad"

Vargas, para evidenciar esa "falta de dotación en la que incurre este equipo de Gobierno", ha ofrecido una comparativa con otros consistorios de la provincia. Así, ha detallado que la plaza de interventor en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar tiene una dotación de 43.885.000 euros, 18.000 euros más respecto a la plaza de El Ejido. En Vícar, la plaza de secretario tiene una dotación de 33.628,50 euros. “Superior a este Ayuntamiento y con dos tercios menos de población”. En Dalías, “también superan a este Consistorio en la dotación”. “Si salimos de la provincia de Almería, encontramos cifras muy diferentes a las de El Ejido”.

Además, ha dejado claro que durante 2018 a 2021 no aparece en el BOJA que se haya convocado la plaza de secretario y de interventor que se reserva a este Ayuntamiento y “no existe ningún inconveniente legal para que se lleve a cabo”. “Tenemos que hacer lo imposible para tener a las personas más adecuadas y, sobre todo, en base a los principios de mérito y capacidad”.

“Se ha demostrado que ayuntamientos con menos población, menos carga de trabajo tienen sus secretarios, interventores con habilitación nacional, pero se requiere voluntad política para ello”, ha subrayado Vargas, quien ha dejado claro que el principal objetivo de esta moción es “defender el interés público y el buen funcionamiento de la Administración Local y esto se garantiza, en mayor medida, con los funcionarios con habilitación nacional”.