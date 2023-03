Una almeriense en la ONU

Los líderes mundiales del futuro pasan estos días por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, adonde llegó un ‘torbellino’ almeriense de solo 17 años para hacerse oír y, de paso, vivir una experiencia que jamás podrá olvidar. Al escuchar debatir a Paloma Ríos Raya, ya sea en español o en inglés (es plenamente bilingüe), resulta difícil inferir que ni siquiera haya cumplido todavía la mayoría de edad. Con una sólida formación académica y mucho bagaje internacional pese a su corta edad –gracias al esfuerzo de sus padres y a su tesón y talento–, la joven estrenará el próximo curso su vida universitaria, una vez que finalice 2º de Bachillerato en el prestigioso colegio SEKAlborán de El Ejido. Haber sido la mejor delegada en la actividad SEKmun celebrada en Madrid (que recrea sesiones de Naciones Unidas en las que los alumnos han de defender las posiciones reales de un país al azar) le ha dado la oportunidad de poder asistir en la sede de la ONU a sesiones con otros jóvenes de distintos países del mundo para debatir sobre la educación del futuro.

–¿Cómo ha sido el periplo hasta acabar en la Asamblea General de la ONU?

–A mí siempre me ha encantado el debate, desde pequeña he formado parte del equipo de debate escolar. Participé en SEKmun online y me gustó muchísimo. Este año veníamos de la liga de debate CICAE y como lo hicimos muy bien, nos invitaron al SEKmun presencial de Madrid, que suponía una oportunidad increíble. Me tocó debatir en inglés como delegada del Comité FAO (alimentación y agricultura). Representé a China y tuve que debatir sobre el uso de pesticidas en países en vías de desarrollo y sobre la repercusión de la Guerra de Ucrania en la agricultura mundial. Investigué mucho para conocer perfectamente la posición de China, me preparé supuestas preguntas de cómo me podían a mí ‘atacar’ y lo supe manejar muy bien, aplicando técnicas de debate. Yo soy segunda refutadora y estoy acostumbrada a que me ‘acribillen’, a que me hagan muchas preguntas, pero con buenas herramientas, muchas evidencias y sabiendo bien con quién te tienes que aliar, hablando claro y sin miedo, pude ganar siendo China, y eso que China es un país muy difícil de defender siempre en este tipo de debates. Pero trabajé mucho, investigué y demostré que con un país como China también te pueden elegir como el mejor delegado.

–¿En qué consiste la experiencia en Nueva York?

–Se trata de conferencias organizadas por colegio UNIS, el colegio de las Naciones Unidas, con niños de muchos países del mundo. El tema es el ‘Futuro de la Educación’ y hemos tenido la oportunidad de escuchar a personas muy relevantes en este ámbito, ya sean de organizaciones como UNICEF o de sus propias organizaciones, que ayudan a niños que viven en países en vías de desarrollo, para ver cómo podemos mejorarlo. A nosotros nos consideran el futuro de la educación y potenciales líderes mundiales en estos ámbitos.

–¿Cómo te sientes por poder experimentarlo?

–Es una experiencia espectacular poder intervenir en la AG1, la Asamblea General, un sitio que impacta y con gente a la que realmente le importa el futuro del mundo. Yo tuve la oportunidad de hacer una pregunta al orador y poder intervenir es una experiencia increíble y me hace sentir muy orgullosa.

–¿Cuáles son tus puntos fuertes en debate?

–Soy una persona segura y que confío mucho en mí misma a la hora de hablar en público. Nunca he sido tímida. Al ser segunda refutadora en debate me encanta que me pregunten, sentir ese tipo de incertidumbre de no saber qué te van a decir, eso me parece muy bonito. Siempre me ha gustado la oratoria. Soy una persona muy habladora y que hablo con mucha pasión, en debate lo siento todo muy intensamente y me intento informar mucho para poderme considerar experta en el tema sobre el que se debata.

–¿Tu grupo de amistades te ven como una especie de ‘bicho raro’?

–Me apoyan mucho y para nada me consideran así. Sienten respeto y admiración y de hecho una de mis mejores amigas, Natalia Pérez, ha estado conmigo en la liga de Madrid y también en Nueva York, somos como un ‘pack’ y ambas somos apasionadas del debate y la oratoria.

–¿Tienes clara la carrera que estudiarás?

–Lo que quiero estudiar no tiene nada que ver con las relaciones internacionales o con el debate. Quiero estudiar gestión y comunicación de la moda porque soy una apasionada de la moda, siempre me ha encantado y es una carrera súper bonita. En realidad sí hay una correlación con el debate, que es la comunicación, porque al final con lo que yo voy a estudiar voy a poder estar en el departamento de marketing y ventas de las grandes empresas de la moda, y supongo que la capacidad de convicción que me aporta el debate de cara a un futuro me va a servir mucho, para poder vender de una manera más fácil y convencer de por qué el mío es mejor producto. La moda, además de que me encanta, creo que tiene muchísimo futuro y estoy muy contenta con la decisión que he tomado de estudiar eso.

"Estas oportunidades pasan una vez en la vida, estoy muy agradecida a mis padres por su esfuerzo”

–¿Y no te ves como política?

–La política es algo que también me encanta y de lo que creo que sé muchísimo, porque desde pequeña me he informado un montón, pero eso lo veo más como algo que debemos saber todos por cultura general, es algo necesario en el mundo globalizado en el que vivimos, no tanto como una profesión a la que me gustaría dedicarme. No me veo para nada como política.

–¿Cómo ha sido hasta ahora tu formación académica?

–Estoy en el SEK Alborán desde sexto de Primaria, al que llegué desde el colegio Altaduna. Soy bilingüe, los idiomas es algo que me ha gustado desde siempre, por ejemplo también me encanta el francés. De pequeña he estado mucho tiempo en el extranjero. Estuve en SEK Dublín y el año pasado un año entero estudiando en Minnesota (Estados Unidos). Mis padres siempre me han apoyado mucho con el inglés y con salir fuera y eso me ha permitido tener este nivel.

-¿Qué consejo le darías a niños y jóvenes en relación con el debate y la oratoria?

–Son oportunidades que todo el mundo debería coger y aprovecharlas, porque es algo que te va a hacer culto, ser una persona sensible y sensata, así como saber controlar tus emociones, como por ejemplo la frustración, y también los nervios. Potencia el trabajo cooperativo, la capacidad de convicción, etc. Todos los jóvenes deberíamos aprovechar este tipo de oportunidades. Siempre nos dicen que segundo de Bachillerato es muy duro, que no se pueden hacer otras cosas y sólo nos podemos centrar en estudiar, pero compaginando bien, todo se puede hacer. Estas oportunidades pasan una vez en la vida y estoy muy agradecida de que mis padres me han podido apoyar en esto y al final el debate, la oratoria y conocer a gente de otros países te aporta cultura y más que cualquier tipo de clase que puedas recibir en el colegio.