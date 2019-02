El Pleno pide por unanimidad a Costas soluciones para Balerma

La solución a los problemas que sufre el núcleo ejidense de Balerma con el frente costero es urgente y así quedó ayer ratificado por unanimidad de todos los grupos municipales, en una sesión extraordinaria del Pleno celebrada con ése como único punto en el orden del día. La regresión de la playa, los continuos daños en infraestructuras como el Paseo Marítimo y el peligro cierto de afectación a explotaciones agrícolas cercanas al mar en zonas como Las Cuevecillas preocupan y mucho a los vecinos de Balerma, que acudieron a la sesión aglutinados a través de la Plataforma SOS Balerma y la Asociación de Vecinos Campomar, o a título individual..

El Ayuntamiento canalizará así, tras el acuerdo plenario, una petición formal a Costas para que realice obras de emergencia e implemente un plan que asegure la conservación, recuperación y regeneración de la costa, que podría pasar por la ejecución de espigones cortos entre Balanegra y la Piedra del Moro. Esa es la propuesta que defiende la corporación local “salvo que un mejor criterio técnico de Costas apunte otra alternativa”. El modelo que desde el Ayuntamiento se considera que debe seguirse es similar al ya desarrollado en el vecino municipio de Balanegra, que está obteniendo buenos resultados.

Francisco Góngora "La solución pasa por hacer rígida la costa con espigones que garanticen seguridad y estabilidad”

De igual modo, el Pleno aprobó que entre las medidas de emergencia se incorpore un estudio para dar una solución estructural que solvente los problemas de erosión en la costa de Guardias Viejas y la zona de la Ensenada de San Miguel.

Durante la sesión plenaria intervinieron el presidente de la Junta Local, Antonio Gómez, el coordinador de la Plataforma ‘Por la Defensa de Balerma’, Antonio López, y el portavoz de la Asociación Campomar, Cristóbal Ruiz.

El alcalde, como el resto de portavoces municipales, se volvió a mostrar muy preocupado por esta situación, reiterando lo ya dicho otras veces, que “Balerma no puede depender de aportaciones de arena porque ya no garantizan la estabilidad de la playa, la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, ni que el agua no siga avanzando hacia el pueblo”.

Para Góngora, “una solución viable pasa por hacer rígida la costa mediante microespigones que, siguiendo el modelo de Balanegra, garanticen la seguridad y la estabilidad de todo el litoral”.

El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, mostró durante la sesión algunas imágenes de las zonas afectadas y aseguró en su intervención que “el PSOE va a estar ahí, con lo que decidáis en Balerma, si os movilizáis estaremos con vosotros, y no vamos a parar hasta que se dé una solución definitiva, también para Guardias Viejas y Ejido Beach, porque tenemos la mejor costa prácticamente de toda la provincia y no podemos dar lugar a perderla. Balerma como núcleo y como pueblo se merece tener su playa”. El grupo socialista defiende que impulsó la pasada semana la celebración de la sesión extraordinaria.