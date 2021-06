Un verano deportivo frenético en El Ejido

Preinscripción Escuelas Deportivas Municipales

“Se trata de una programación muy completa en la que no puede faltar nuestra Gimnasia de Mantenimiento”, reseña María José Martín. Esta actividad comenzará el 5 de julio y finalizará el 27 de agosto. Se desarrollará en varios escenarios: el Parque Municipal de El Ejido; la Nave de Usos Múltiples de Santa María del Águila; el Campo de Fútbol de Las Norias; el Parque El Palmeral de Balerma; y el Campo de Rugby y el Parque Brisamar, en Almerimar”. Esta actividad vuelve a ser gratuita y no necesita inscripción previa y se realizará los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde los distintos enclaves. “Sin duda, se trata de una programación muy variada con la que esperamos cumplir con las expectativas de los aficionados al deporte del municipio, convirtiéndose en un atractivo turístico más, dentro siempre de la prudencia y la responsabilidad”, resume Martín. Una vez presentada la programación de verano, la edil de Deportes aprovechó la ocasión para recordar que desde el Instituto Municipal de Deportes ya está abierto el plazo de preinscripción para las Escuelas Deportivas Municipales que reanudan en septiembre su actividad para la próxima temporada 2021/22. “De cara a esta nueva temporada, como novedad, hemos incorporado la fórmula de la preinscripción con el fin de facilitar la organización de las actividades, las pruebas y los horarios y controlar el número de usuarios en cada grupo para propiciar y garantizar el cumplimiento de todas las medidas de protección de la Salud Pública”.

La preinscripción, que no requiere de pago previo alguno, es obligatoria para reservar una plaza antes del comienzo de las clases de cara a la próxima temporada. Desde el 21 de junio es posible registrarse para las EDM (Escuelas Deportivas Municipales) de escolares y a partir del 1 de agosto para las EDM de adultos. Se puede formalizar vía online, en la web del IMD; por teléfono en el 950 48 90 07; y presencialmente en la Casa del Deporte y el Pabellón de El Ejido.