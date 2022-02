Vox El Ejido critica un Presupuesto Municipal pactado con "los compañeros de Pedro Sánchez"

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido expone su "enorme preocupación ante el desprecio mostrado por el alcalde popular, Francisco Góngora, con la formación política en la confección del Proyecto de Presupuestos para el 2022". Las cuentas fueron aprobadas este lunes en Pleno con los votos positivos de los grupos popular y socialista. Según Vox, quienes fueran socios de gobierno del propio Góngora, el alcalde no les citó previamente a "ni una sola reunión" con el que es el principal partido de la oposición en El Ejido.

"Góngora ha consentido que el PSOE, su socio de gobierno de hecho y de derecho, marque el paso de estos Presupuestos e incluso anuncien, sin el más mínimo rubor en Góngora y sus concejales, medidas acordadas con el Partido Popular. A pesar de ello, ni el primer edil ni ninguno de sus concejales han convocado a ninguno de los concejales del grupo municipal de VOX a mantener una sola reunión vinculada al documento presupuestario", exponen desde la formación de derechas. En la votación del lunes, también votó en contra Cs.

"No parece de recibo es que el alcalde se preste a no sentarse con el principal partido de la oposición y ni siquiera salga de él convocar una reunión para hablar de los Presupuestos"

La portavoz del grupo municipal, Rosa María Martín, señala que “los ejidenses no pueden estar tranquilos sabiendo que su dinero se va a administrar según las indicaciones dadas por los compañeros de Pedro Sánchez al alcalde Góngora". A su juicio, "es evidente que el gobierno del PPSOE en nuestra ciudad desprecia a toda la oposición. Lo que no parece de recibo es que el alcalde se preste a no sentarse con el principal partido de la oposición y ni siquiera salga de él convocar una reunión para hablar de los Presupuestos”.

Martín Escobar añade que “la actitud que ha mostrado el alcalde con nuestro grupo municipal, sumada a la pleitesía que rinde a diario a los concejales del PSOE, evidencian que su respeto por nuestros vecinos es ninguno. A unos y a otros lo único que le interesan es cuadrar sus ‘cositas’ sin escuchar ni un solo minuto a ninguna de las propuestas de los concejales que representamos no solo a los 6.406 ejidenses que nos votaron en el año 2019, sino a todos y cada uno de nuestros vecinos”.