El emblemático hotel El Moresco de Mojácar, a subasta tras diez años en el olvido

Uno de los edificios más emblemáticos de Mojácar pueblo, sino el que más, es el hotel El Moresco. Una enorme estructura blanca que preside la colina en el ascenso hacia el centro de la localidad. Su silueta no pasa desapercibida en cualquier fotografía, destacando sobre las casitas.

Construido en la década de los 70, el hotel lleva ya cerrado más de una década. El Moresco cuenta con cerca de 300 habitaciones repartidas en nueve plantas, 147 de ellas dobles. Pertenecía al exvicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, antes de ser embargado.

Ahora el imponente hotel ha salido a subasta pública, hasta final de mes. Una ocasión que ha aprovechado PSOE-Somos Mojácar para pedir al Ayuntamiento, gobernado por la popular Rosa María Cano, que entre en la puja para hacerse con él. De hecho, este jueves se debatió una moción al respecto en el salón de plenos mojaquero.

Manuel Zamora, portavoz del grupo, explica que desde que hace diez años se cerrase el hotel, el casco urbano ha ido “muriéndose poco a poco”, con la consiguiente pérdida para comercios y empresas. Por ello solicita adquirir el inmueble y dedicarlo a la creación de un Hotel Escuela de Hostelería”.

No obstante, la regidora, Rosa María Cano, explicó que los informes que ha solicitado aseguran que el Consistorio no puede participar en la puja. Además, para ello sería necesario depositar una fianza cercana a los 500.000 euros, “una partida que no está presupuestada”.

Por otra parte, Cano señaló que para poner en valor el hotel haría falta una gran inversión debido al estado de la estructura.