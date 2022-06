“Es un encuentro sociocultural para recordar el pasado virgitano”

No ha podido ser antes, aunque desde el inicio de su legislatura las tres esculturas, museo en la calle de la historia de Berja, hubieran sido una apuesta. Un modo de dejar huella patente de la historia del municipio. Hoy se descubre la segunda de ellas en un marco único: un acontecimiento socio cultural que recupera el pasado del municipio.-Imagino que hay muchas ganas de poder celebrar esta primera recreación al fin, no?-Sí, no se ha podido antes, pero lo importante es hacerlo. Aprovechando que ayer se instalaba en el municipio la escultura de Abén Humeya, aunque no se descubrirá el resultado a los vecinos y visitantes hasta esta noche, pensamos que era el mejor momento para recrear un momento histórico como es la batalla de 1569 durante la rebelión de las Alpujarras. -El artista es Andrés García Ibáñez, el mismo que realizó la escultura instalada en el municipio el año pasado.-Sí, no solo porque sea almerienses sino porque es un apasionado de la historia del municipio y un gran escultor. Le encargamos tres. El año pasado se instaló la estatua entre la Parroquia de la Anunciación y el edificio del Ayuntamiento la estatua de D.Luis Fajardo de la Cueva, ahora es la de Abén Humeya y el año que viene será una recreación en 3D de lo acontecido durante la batalle en la calle del Agua. -Una puesta en valor de “la Batalla de Berja”, a través del que podríamos definir como un museo en la calle para dar a conocer su historia?-Así es. junto a otros elementos ya existentes como la Torre de los Enciso, La escultura de Abén Humeya y la del año próximo constituirán un museo de recorrido urbano, con discurso interpretativo de los personajes y acontecimientos históricos que tuvieron lugar el 2 de junio de 1.569 en la villa de Berja. Algo que podrán disfrutar vecinos, visitantes, en grupo, en cualquier recorrido. Aprovechando el Casco Histórico, qué mejor para dar a conocer la historia del municipio.- En cuanto a la recreación, qué es lo que más sorprenderá?-Ir de la mano del el Centro Virgitano de Estudios Históricos (Cveh) creo que ya lo dice todo. profesionalidad. Cuidado hasta el último detalle. Vestuario, movimientos, diálogo. Todo es muy profesional. Espero que guste tanto a vecinos y visitantes como a nosotros nos ha ilusionado organizarlo.- Además, entiendo, que con la llegada de visitantes ¿también será positivo para comercios y locales de restauración del municipio?-Efectivamente, el comercio tradicional es nuestro segundo pilar económico, tras la agricultura, como en toda la Comarca del Poniente, por él trabajamos y luchamos. Ya son muchas las personas que nos visitan. Llevamos muchos años trabajando por convertirnos en un municipio turístico, de referencia. De hecho, los siete hoteles con que cuenta la localidad tienen una gran ocupación, habitualmente. Cada vez son más las personas que tanto en grupos organizados como solos nos visitan no solo por nuestro atractivo patrimonial o turístico.-Entiendo que buscan ser un referente también en el sector turístico-Sí. Llevamos años apostando por ello. Cada vez es más habitual ver a gente los fines de semana que nos visita. Bien sea por nuestro patrimonio natural como el Sendero del Plomo que recientemente vamos a inaugurar con 40 kilómetros más, nuestra Vía Ferrata inaugurada hace unos meses, o la actuación integral que venimos realizando en las Fuentes de Marbella., entre otro. En esta línea me gustaría destacar además que, cada vez son más los interesados por una segunda vivienda en el municipio. Pero nada de pisos, aire, libertad. Pequeñas parcelas en las que disfrutar. Berja tiene mucho que ofrecer y trabajamos a diario por lograr que llegue a todos y convertirnos en un referente turístico.-En cuanto a esta recreación, ¿qué le diría a vecinos y visitantes?Que vengan,disfruten de nuestra historia y en sí de Berja, que tanto tiene que ofrecer.