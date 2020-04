Es su primera legislatura como alcaldesa de Benahadux y no ha podido comenzar con mayores retos. A Noelia Damián esta crisis sanitaria le ha empujado a dar lo mejor de sí y de su equipo de gobierno para que su municipio supere este confinamiento y se prepare para hacer lo propio con la crisis económica que se avecina.

–Su primera legislatura como alcaldesa y se tiene que enfrentar a la mayor crisis sanitaria en España. ¿Cómo lo lleva?

–En el poco tiempo que llevamos al frente del Ayuntamiento pues hemos sufrido situaciones desagradables pero esta es la peor. Lo estamos llevando a cabo de la mejor manera posible. No paramos ni un momento tomando medidas de higiene, colaborando con los comercios, atendiendo a los vecinos. En definitiva, todo lo que se precisa en estos momentos de crisis sanitaria para mejorar la salud de nuestros vecinos.

–¿Cómo lo está viviendo en el plano personal usted que es madre?

–La mayoría del tiempo en casa. Mis hijos desde que acabó el colegio no han salido a la calle y mi marido igual. Terminó de trabajar y está en casa con ellos. Yo soy la que salgo para estar en el Ayuntamiento y realizar gestiones y si no, todo el tiempo que puedo en casa para estar con mi familia.

–¿Es dura la tarea de primera edil en estos momentos?

–Hay que estar en la calle en todo momento colaborando porque la gente nos llama para pedirnos mascarillas o medicinas y nosotros salimos para llevárselas por tal de que no salgan de sus casas y evitar así el desplazamiento de los vecinos.

–Al ser un pueblo pequeño, todos se conocen y usted como regidora está en primera línea de batalla.

–Así es. Nosotros en todo momento tenemos informada a la población a través de los perfiles municipales en redes sociales para atenderles. Hemos repartido muchas mascarillas y hemos puesto todos los teléfonos del equipo de gobierno para que nos llamasen y ha tenido mucha aceptación.

"Se han impuesto muchas sanciones sobre todo a gente de fuera por desplazamientos desde otros pueblos"

–Y sus vecinos, ¿se están comportando?

–La gente está colaborando mucho. Benahadux es un pueblo solidario y mis vecinos salen cuando realmente no tienen más remedio. Las mañanas que yo he salido a hacer alguna gestión sí que he visto algo de movimiento, pero son gente que va a comprar al supermercado y la farmacia y poco más. Pero por las tardes es un completo desierto.

–Con ese panorama, ¿ha impuesto sanciones la Policía Local?

–Sí que se han impuesto, sobre todo a gente de fuera de Benahadux por desplazamientos provenientes de otros pueblos. En el casco urbano, muy pocas. La mayoría son de fuera y se producen en los controles que se hacen a diario dentro de nuestro término municipal ya que Benahadux es zona de paso para muchas personas que viven en la Alpujarra. También mucha gente viene a comprar a Benahadux y, pese a no estar prohibido, sí que lo está desplazarse tanta distancia.

–En el lado positivo, también hay una ola de solidaridad entre los vecinos ayudando en todo momento en lo que pueden.

–Por supuesto. Muchas empresas han colaborado con el ayuntamiento y la Policía Local en estos días para luchar contra el coronavirus. El Club Atlético Benahadux ha donado gel hidroalcohólico al centro de salud, un vecino que tiene una ferretería ha donado guantes y mascarillas para la Policía Local y también para el centro de salud. La tienda de Supercompras que es de origen chino también se ha volcado y ha donado gafas, mascarillas y guantes a la Policía Local y Briseis también nos donó gel hidroalcohólico. La verdad es que las empresas se están volcando en colaborar y lo agradecemos bastante.

–¿Qué medidas está aplicando el Ayuntamiento de Benahadux para frenar la expansión del coronavirus?

–Desde antes de que se decretara el estado de alarma nosotros ya habíamos tomado medidas. En primer lugar compramos mascarillas para los vecinos para que no les faltara a ninguno. Y ahora nos alegramos porque ahora mismo es imposible comprar. Nosotros fuimos precavidos en ese sentido. A todos los negocios que están abiertos se les ha entregado un bote de gel hidroalcohólico, un bote de líquido desinfectante para superficies y también se han puesto medidas de seguridad para que todos los vecinos guarden las distancias en el mostrador.

En el tema de desinfección, desde el primer día no hemos parado de hacerlo en todo el pueblo. Nuestros trabajadores están haciendo una labor grandísima porque están expuestos días tras días.

Además, el Consorcio de Residuos también ha venido en varias ocasiones para desinfectar las zonas de mayor afluencia de vecinos como es la calle Sevilla donde hay un supermercado, así como todos los contenedores.

Los funcionarios también están trabajando a todas horas por teletrabajo. No paran en ningún momento porque están pendientes de todas las gestiones que se precisan y no escatiman en hacerlo en fines de semana o por las tardes.

–Estas últimas semanas están publicando diversos bandos para informar a los vecinos. ¿Está funcionando la medida?

–Sí. Ayer mismo (por el lunes) publicamos uno tras hablar con todos los negocios que estos días permanecen abiertos para que no lo hagan durante estos días festivos de Semana Santa. Alguno lo hará el jueves por la mañana y otros cerrarán todos los días. Nosotros les hemos recomendado que por favor solo abran el jueves por la mañana aunque es cierto que pueden obrar como consideren porque no es ilegal abrir según la orden que lo regular del Gobierno Central y pueden hacerlo tanto jueves como viernes. Nuestra recomendación va encaminada en seguir con la tradición de cerrar el Viernes Santo y evitar así posibles contagios. Ellos también son unos superhéroes porque están expuestos todos los días pese a todas las medidas que estamos tomando. Estos días que no van a abrir les va a venir bien para estar en casa y evadirse de esta crisis.

"Ahora mismo todas las tasas municipales del Ayuntamiento y Diputación están suspendidas"

–Las redes sociales y el teléfono se han convertido en el medio de comunicación con sus vecinos.

–Así es. El teléfono no para de sonar. Atendemos diariamente a muchos vecinos y ahora con los despidos, que están habiendo, muchos nos piden el certificado digital, y por eso no podemos parar de trabajar. El Centro Guadalinfo también está colaborando en este sentido para asesorar a los vecinos en temas de SEPE, INEM, etc.

–¿Se han planteado tomar medidas concretas para reducir o congelar las tasas municipales?

–Sí, ahora mismo todas las tasas municipales referentes al pago de tributos desde el Ayuntamiento y la Diputación Provincial está suspendido. Estamos también barajando la forma de colaborar con empresas y autónomos y familias vulnerables a través de los programas que está poniendo en marcha Diputación.