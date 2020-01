El Ayuntamiento de Cantoria pone en marcha la primera Escuela de Igualdad

El Ayuntamiento de Cantoria ha puesto en marcha la primera Escuela de Igualdad que se desarrolla en el municipio, una iniciativa financiada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad mediante los programas de actuación del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Talleres, juegos, cuentacuentos, teatros, música y videoforum serán, entre otras, las actividades vehiculares dirigidas a los más pequeños, desde los 3 años hasta alumnos de 2º de la ESO, para asentar los valores de una sociedad igualitaria donde el sexo, raza o religión no sean elementos de discriminación entre las personas.

El programa formativo está diseñado para poner en práctica nuevos modelos de educación que permitan desterrar comportamientos que van desde los micromachismos a, por supuesto, la violencia de género de la que es víctima la mujer en España. “No basta con decir que tenemos que hacer algo, sino que hay que actuar y no vale con exponer que hay problemas que deben solucionarse desde la educación, en especial desde la educación impartida desde las edades más tempranas, si no ponemos en marcha este tipo de experiencias. La Escuela de Igualdad de Cantoria trata de eso, de inculcar desde muy pequeños que, por supuesto, todos somos iguales y que no sólo se mejora la sociedad aprendiendo a respetar sino aprendiendo a defender ese respeto ante quienes no sean capaces de entenderlo”, afirma Puri Sánchez, alcaldesa de Cantoria.

La actividad ha sido organizada desde la Concejalía de Igualdad como uno de los programas que mayores expectativas ha generado a medio plazo. “Sabemos que hay que actuar y no era suficiente con integrarnos en el VioGen o proporcionar ayuda a toda mujer que acuda a nosotros o a las trabajadoras sociales, sino que tocaba empezar a dar pasos más definitivos, de largo recorrido y que implican un enorme compromiso en el tiempo, pero que son igual de ilusionantes que cualquier otra actividad que tenga un rendimiento más inmediato”, explica Loly Cruz, concejala del área.