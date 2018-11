El estadio 'se viste' de la comarca para dar ejemplo a los jóvenes

El Ayuntamiento de Cantoria ha acometido las obras de remodelación de las instalaciones anexas al campo de fútbol con una actuación total sobre los vestuarios, pavimentación de zonas comunes y gradas, que por primera vez en su historia cuentan con asientos para 400 espectadores. El uso de los materiales más novedosos sobre los que hay una enorme inversión en I+D responde a una estrategia de motivación profesional del ayuntamiento entre los más jóvenes "para que vean en el motor económico local no una salida profesional sino una meta a la que querer llegar", afirma Puri Sánchez, alcaldesa socialista de Cantoria.

La inversión ha sido llevada a cabo con fondos propios y de la Junta de Andalucía en una clara apuesta por el deporte comarcal desde la Delegación Provincial de Turismo, Cultura y Deporte, que también financia actuaciones en el Pabellón y otras áreas del complejo deportivo de la capital histórica de la comarca de Almanzora.

La actuación sobre la zona de vestuarios que se ha llevado a cabo con materiales que hasta ahora no habían sido empleados en espacios públicos, como el caso de Dekton Natura instalado en gran formato de 1,4 por 0,70cm, se ha realizado con piezas que normalmente usan sólo grandes decoradores en sus diseños más exclusivos y que el Ayuntamiento de Cantoria ha querido acercar a los habitantes de la comarca. Destacan también por su diseño y espectacularidad los lavabos de Silestone negro marquina "La idea no era sólo que los vestuarios cumpliesen la función de utilidad y comodidad, sino que además sirviesen como muestra de lo que se hace en esta comarca, por una parte, y por otra, crear entre los jóvenes ese ánimo de participar en la creación de materiales de tan espectacular belleza. Queremos que descubran en el sector del mármol no esa salida profesional a la que podrían acogerse si dejan de estudiar o como última alternativa, sino que viendo las reacciones que generan estos materiales en la gente que viene de fuera, que hasta se hacen fotos en los vestuarios para guardarlas como recuerdo, vean en el mármol esa meta para la que deben prepararse profesionalmente y con la intención de llegar a esos puestos de mayor calado, desde el diseño, la investigación y desarrollo o áreas de dirección, porque tenemos materia prima humana de sobra y ahora toca motivarla. Creemos que hacerlo desde esos espacios que usan a diario es una buena idea y las buenas ideas, por lo menos, hay que probarlas", afirma la primera edil.

En esta línea el exterior de la zona de servicios ha sido revestido de Dekton Trilium en formato 1,25 por 0'85 material que ha obtenido el primer premio de la plataforma de arquitectura y diseño Architizer, el Architizer A+ Popular Choice 2017, entregado recientemente en New York.