El comité evaluador ya conoce las razones para que Viator sea Villa Europea del Deporte 2022

"Terminada la defensa de la candidatura de Viator a Villa europea del Deporte. Gracias a todos por el apoyo, en dos semanas tendremos resultados. Es una candidatura de trabajo y de ilusión y tenemos muy buenas sensaciones", así de eufórico se mostraba esta mañana en redes sociales el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores Malpica, tras finalizar el acto celebrado en la Casa de la Cultura para la presentación, promoción y defensa de la candidatura del municipio a convertirse en 'Villa Europea del Deporte 2022'.

El Ayuntamiento presentó en abril su candidatura "con la ilusión por tener un municipio más activo, las ganas de mejorar cada día, poder optimizar las políticas deportivas en nuestro municipio y mostrar al mundo nuestras virtudes. Creemos firmemente que la actividad física y el deporte son aspectos clave para mejorar nuestra sociedad, hoy en día, si cabe más”, afirmaba el regidor.

Un proceso cuya próxima parada tenía lugar este 2 de julio. Era el día señalado para que el comité evaluador de este evento, ACES Europe, realizase la visita a la localidad para conocer todos los detalles y pormenores de la candidatura de Viator así como las instalaciones y equipamientos para poder acoger su celebración. Una presentación que tuvo lugar esta mañana y de la que Flores señala que deja "muy buenas sensaciones".

Qué supone ser Villa Europea del Deporte El distintivo Villa Europea del Deporte es el máximo reconocimiento que se otorga a las ciudades europeas de entre 1.000 y 25.000 habitantes en base a la evaluación de sus políticas en materia deportiva, así como de la implicación de toda la ciudadanía en esa gestión deportiva. Este reconocimiento tiene una duración de un año en el que se haría un esfuerzo organizativo de actividades para mostrar la imagen de Viator hacia el exterior como Ciudad del Deporte. Lo otorga ACES Europa (Asociación Europea de Ciudades del Deporte), una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas que asigna todos los años desde 2001 los reconocimientos de Capital Europea, Ciudad, Comunidad y Ciudad del Deporte. ACES Europe está reconocida por la Comisión Europea en el Libro Blanco (Art.50).

El regidor ha destacado que a pesar de ser Viator un municipio con menos de 6.000 habitantes “estamos muy orgullosos de nuestras instalaciones municipales y, como no puede ser de otra manera, de nuestra alianza con la Brileg de La Legión. Además, nuestra Ciudad Deportiva cumple sobradamente las necesidades para la organización de eventos deportivos de nivel no sólo local o provincial, sino también de carácter nacional, tanto el Campo de Futbol, como el Pabellón de Deportes son instalaciones modélicas”.

En este sentido hay que destacar que el Pabellón cuenta con una nueva iluminación LED y un videomarcador LED, “lo que lo convierte no sólo como un escenario ideal para eventos deportivos sino también culturales o sociales. Y que decir del acuerdo con la Unidad de Servicios de la Base Militar y la Brigada de La Legión, ya que tanto sus residentes como los viatoreños podemos utilizar nuestras instalaciones con naturalidad y por lo tanto, la pista de atletismo, la piscina, el campo de rugby o el pabellón vienen siendo utilizados recurrentemente por nuestros conciudadanos. Pero este es el presente, el futuro de Viator está asociado a nuevas instalaciones como el CET de Hockey hierba y Petanca que nos permitirá ponernos a la vanguardia en estos deportes”.

Ahora, tras recibir la visita del comité evaluador, queda esperar a conocer el resultado final y tomar así el testigo a la ciudad asturiana de Pravia que fue elegida el año pasado como Villa Europea del Deporte 2021.

Un proyecto que se gestó en 2019

El proyecto de candidatura comenzó en 2019 como ha recordado Manuel González Palenzuela, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Viator. “Nuestra decisión está tomada desde el año 2019 y presentamos nuestra solicitud a principios de 2020, no nos presentamos para este año 2021 porque nuestra intención siempre ha sido la de centrarnos muy bien este proyecto”. “Económicamente nuestro Ayuntamiento está saneado, no tenemos deuda ni en bancos ni con nuestro proveedores, gracias a esto hemos podido realizar un esfuerzo mayor en cuanto todo lo relacionado con la pandemia, aunque se nos ha ido un gasto importante en este sentido, en cuanto lo deportivo ganas no nos faltan, debemos ser muy responsables desde la administración pero confiamos en que pronto esto mejore y podamos desarrollar nuestra actividad diaria como antes de la crisis sanitaria”.