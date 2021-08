La falta de financiación bancaria, obstáculo del empresariado de Huércal Overa

La falta de financiación bancaria es el principal problema por el que pasan los empresarios/as en la actualidad, hasta el punto que “está asfixiando a muchos negocios así como impidiendo que surjan otras iniciativas”. Esta es una de las conclusiones reflejadas en el diagnostico socio- económico del municipio del ejercicio 2020.

Las empresas se encuentran con este problema “ todos los días, porque tienen clientes que quieren comprar y no pueden hacerlo porque no se les concede un préstamo”. Éste es también uno de los principales obstáculos al emprendimiento, “teniendo proyectos innovadores y viables que no pueden empezar a funcionar por no disponer de crédito, a pesar de contar con interesantes incentivos de las políticas de emprendimiento” de acuerdo con este informe.

Los entrevistados plantean que Huércal-Overa ha sido un municipio que ha vivido “del Hospital y otros servicios (Hacienda, Seguridad Social,…) y ha abandonado a la empresa, a diferencia de otras localidades cercanas”. Todos/as los empresarios/as “tienen ideas de negocio pero no se atreven a ponerlas en práctica por el contexto actual. Las empresas que se han iniciado en plena crisis son más resistentes, porque ya partieron de un contexto desfavorable y ajustaron sus inversiones iniciales de manera realista”, señala este trabajo.

Huércal Overa es la séptima localidad en cuanto a actividad industrial de la provincia, con 1.212 empresas dadas de altas, por detrás de Almería (45.166), El Ejido ( 5.321), Roquetas de Mar (5.110 ), Níjar (1.519), Adra (1.336), Huércal de Almería (1.301) y Vera (1.252), según se refleja en su diagnóstico socio-económico de 2020.

La forma jurídica de la empresa más extendida es la de persona física, con un porcentaje de establecimientos del 58,66% respecto del total. Le siguen las sociedades de responsabilidad limitada (30,12%), sociedades anónimas (4,04%) y sólo un 1,65% de cooperativas.

El 90% de las empresas son micropymes con menos de 5 trabajadores/as, siendo el 53,30% del total, empresas sin asalariados/as. "Tenemos 2 empresas con más de 250 trabajadores/as y otras 2 que tienen unas plantilla entre 100 y 250 trabajadores/as", según este informe.