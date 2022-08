Gádor vive su gran fiesta del verano

El gran festival musical de este verano en la Villa de Gádor, GádorFest, se celebró el pasado sábado 6 de agosto en el paraje gadorense de Zorracana con gran éxito. El Ayuntamiento que preside Lourdes Ramos había preparado todo meticulosamente para que los participantes disfrutaran de una gran noche.

Se reunían cuatro grandes disc-jockeys, un póker de ases dispuestos a sacar lo mejor de su arte. Marofer, Kike Rodríguez, Pako Martínez y DJ Imo llegaban tras haber conquistado a públicos de las más diversas provincias. Uno de los grandes atractivos era que de las cuatro perlas convocadas para deleitar a los reunidos, tres de ellos (Marofer, Pako Martínez y DJ Imo) eran de la casa.

Además, la organización preparó otros incentivos. Se ofreció un amplio aparcamiento cercano, para que los concurrentes pudieran dejar sus vehículos. Había un notable sistema de seguridad, reforzado por una medida que prohibía los ‘botellones’. Unas luces y un sonido muy especiales. Y dos concursos, uno de seis pack de copas y otro de una cachimba valorada en 300 euros. Isa Amador fue la afortunada asistente en la que recayó el codiciado premio. Y como colofón, dos barras que dirigían personal de dos locales de la Villa, los pub Macondo y La Buhardilla. Finalmente, en las especiales circunstancias en las que nos hallamos, el Ayuntamiento tuvo en cuenta la situación y dispuso que la entrada fuera gratuita.

Y llegó el gran momento. Mucho antes de las 23.00 horas, instante en el que comenzaba este gran festival, la zona estaba ya muy concurrida, mostrando así las grandes expectativas que este GádorFest había despertado no solo entre los gadorenses, sino entre los jóvenes y no tan jóvenes de toda la comarca y de otros municipios de la provincia. Era la gran cita del verano. Y no defraudó. Brilló por su elevada asistencia y, además, por la ordenada convivencia que reinó entre los participantes, concentrados en disfrutar de la diversión, a raudales, que se ofrecía. De la música que ‘pinchaban’ los grandes expertos convocados para la ocasión, y que, cada uno con su estilo, deleitaban a los que no quisieron perderse esta gran oportunidad para divertirse. Fueron siete horas intensas, hasta el amanecer, como anunciaba el cartel del evento, un slogan que se hizo realidad.

La cita era especialmente importante tras los años anteriores, en los que la pandemia que ha azotado al mundo impuso unas severas restricciones que no permitían disfrutar de pleno este tipo de festivales. En esta ocasión, desde la organización se mantuvieron las recomendaciones de seguridad, puesto que el virus continúa ahí, amenazante, pero ya con algo más de libertad.

Cansados pero contentos, los participantes marcharon a casa y se dieron ya cita para la próxima edición, el que será de nuevo gran acontecimiento estival, el Festival del verano 2023, que tiene ya fecha: el 5 de agosto.