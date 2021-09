La Hermandad del Cristo de la Luz de Dalías descarta definitivamente la celebración de la procesión

La Hermandad del Cristo de la Luz de Dalías, que desde este jueves vive los días centrales de celebración de las fiestas patronales en el municipio, ha descartado definitivamente llevar a cabo la procesión pese al cambio de medidas frente al covid-19 decretadas por el Gobierno andaluz dada la "singularidad" del evento.

"La procesión del Cristo de la Luz es muy singular y no admite el que se pueda hacer con la distancia que requiere el decreto, por eso mantenemos que el Cristo, por desgracia, no va a salir a la calle", ha indicado ante los medios el hermano mayor, Gabriel Lirola, quien cree que no se podría asegurar el cumplimiento de medidas "dada la repercusión" que tiene este acto.

En este sentido, ha incidido en las medidas que se han adoptado dentro de la iglesia parroquial ante la llegada de los fieles, con carteles que recuerdan el uso de la mascarilla y gel hidroalcohólico, distancias de seguridad y un recorrido cerrado que permitirá a quien lo desee pasar por los pies del Cristo de la Luz "sin que haya aglomeraciones y que todo vaya por un sentido, se entra por una puerta y se sale por la otra".

Lirola ha destacado las medidas que se han adoptado para este año, en el que los peregrinos toman de nuevo el camino desde el Poniente almeriense y la Alpujarra para llegar a Dalías, sentido en el que se ha constatado un incremento de en torno al 50 por ciento, según ha comentado.

Ante las medidas adoptadas por Tráfico para facilitar la seguridad de los viandantes desde este jueves, con la habilitación de vías alternativas y carriles acotados, Lirola cree que la subida de peregrinos "se disparará" a lo largo de los próximos días.

Desde el Ayuntamiento también se espera una llegada "masiva", según ha indicado el edil Francisco Lirola, quien ha pedido en nombre de la corporación a los peregrinos que respeten las medidas de seguridad y usen chalecos reflectantes en su ascenso para vivir unas fiestas "con responsabilidad" y "con seguridad".

En este sentido, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha recordado que desde la Junta y el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía se han dispuesto tres puestos de Protección Civil entre la zona de Pampanico, en El Ejido, y Dalías, en las que además se abundará en las medida de prevención del covid-19.