El hotel Algarrobico da un paso más para desaparecer: ya no es urbanizable

Ecologistas ven un “triunfo” el cambio urbanístico

Colectivos ecologistas han considerado que la modificación de la normativa urbanística municipal de Carboneras (Almería) para calificar el paraje de El Algarrobico suelo no urbanizable de especial protección es un “triunfo del movimiento ecologista”, y han subrayado que “facilita la demolición” del hotel de Azata del Sol construido en la playa. El abogado de Ecologistas en Acción y de Greenpeace José Ignacio Domínguez ha indicado a Europa Press que existe “amplía jurisprudencia” que apunta a que, cuando se modifica “un planeamiento” de modo que se anula un sector urbanístico, se produce un “efecto de nulidad en cascada” para “todos los asuntos aprobados en base a ese planeamiento, incluida la licencia de obras”.

“Ya no existe la licencia de obras por ese efecto que hablamos de nulidad en cascada”, ha remarcado Domínguez, quien ha añadido que la vigencia de esa licencia de obras concedida en 2003 para la construcción del hotel “es lo que ha impedido” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “ordenar la demolición”. Para el letrado conservacionista, tras la publicación en Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la modificación de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras para calificar como suelo no urbanizable de especial protección hace “que no haya obstáculo legal” para que el ayuntamiento “acuerde la demolición”.