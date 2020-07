Casi 200.000 personas rechazan la construcción del hotel de Los Genoveses

“El pasado 24 de junio la Junta de Andalucía dió luz verde a un proyecto de hotel de 4 estrellas en la bahía de Genoveses, un proyecto que puede desencadenar una catástrofe mediomabiental en una de las pocas zonas de la costa española que aún no han sido explotadas. Por mucho que se esfuercen en hacerlo sostenible y respetuoso del medio ambiente, siempre tendrá un impacto. Si de verdad les importase este paraje natural, no harían este proyecto", explica Celine Feutry, quien inició esta petición hace solo dos semanas.

“Lo mejor del parque natural son precisamente sus playas vírgenes, que no atraigan a demasiada gante. Que no se masifique la zona ni se perjudique a la fauna y flora local debería ser la única prioridad. La zona del Cabo de Gata tiene un aforo autolimitado ya que hay unas doscientas plazas de aparcamiento, cuando estas se completan no queda más remedio que dar media vuelta, manteniendo la playa en niveles de baja masificación. La construcción de este hotel aseguraría el acceso a las personas que se alojan en él, privilegiando a unos pocos el acceso de una playa pública perteneciente a un parque natural protegido”, agerga.

“NO ES UN PROYECTO SOSTENIBLE”, explica Celine Feutry

“Por mucho que se trate de rehabilitar un cortijo y que sean 30 habitaciones, este hotel de 4 estrellas con piscina y aparcamiento no va a tener un impacto cero aunque lo hagan lo más sostenible posible. ¿Cuántos residuos pueden generar tanta cantidad de huéspedes a lo largo de un año? A pesar de que el hotel parezca sostenible es “incompatible” con el uso previsto en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para las zonas de Cabo de Gata - Níjar calificadas como C1 “al tener una finalidad meramente económica y ser un negocio de hostelería. Además, se pregunta la creadora de la petición, “si permitimos que hoy se haga un hotel con 30 habitaciones mañana habrá otro que querrá hacer lo mismo con 50 y pasado otro con 100, masificando aún más este lugar tan especial”.