ADIF insta a los taxistas a que presenten su queja por escrito

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha instado a los taxistas de Huércal de Almería a que presenten por escrito sus reclamaciones, puesto que entienden que de esa manera tendrán más valor sus protestas ante la prohibición de acceso al recinto de la Estación de Huércal-Viator que denunciaron este jueves a Diario de Almería.

ADIF negó haber recibido ningún documento fehaciente de la reclamación de los taxistas y se desmarcó también de la responsabilidad del servicio de autobús, que corresponde a RENFE, así como que tampoco es su cometido tener que informar a los pasajeros de la existencia de la parada existente a escasos cien metros de la estación.

ADIF ha recomendado a los taxistas que dirijan alguna comunicación por escrito, para que de esa manera quede reflejado que se ha producido una consulta. Los taxistas aseguraban que habían recibido la prohibición para acceder al recinto incluso realizando la gestión a través de la Mancomunidad del Bajo Andarax, que comparte edificio con el Administrador, aunque según este “si se ha hecho de forma verbal puede que exista o puede que no; en cambio, un papel no se puede inventar”.

“El servicio de autobús oficial está incluido en el billete”, apuntan desde el área de comunicación de ADIF, tal y como reflejaba la información de Diario de Almería de este viernes, e igualmente “la distancia desde la estación a la parada no es mayor a dos minutos”, como también se informaba en estas mismas páginas. “Aunque no se puedan meter en la estación, están a dos minutos. La gente ve la parada desde la estación y no estamos hablando de una gran ciudad sino de una población con un número de habitantes limitado; la gente no se pierde como puede perderse en una gran ciudad, en la que es más fácil despistarse puntualmente”, comentan desde el Administrador, reiterando que no tienen la obligación de decirles a los pasajeros qué servicios hay una vez se bajan del tren.

Para ADIF, “se han sacado las cosas de quicio y lo que se ha hecho es criticar por criticar”, aunque insisten en que “si tienen la necesidad de que ADIF atienda sus peticiones, lo normal es que se dirijan a nosotros por escrito. Es mucho mejor hacerlo así porque es la forma de tener seguridad en que se les va a contestar. Una comunicación por escrito tiene mucho más valor que una de forma verbal”.

Por último, invitaba incluso a que este comunicado se haga a través del Ayuntamiento de Huércal de Almería, para que este intervenga como intermediario en lo que desde ADIF se cataloga como “un presunto cruce de palabras”.

Varios taxistas de Huércal de Almería consultados por Diario de Almería el pasado jueves reclamaban que les habían “prohibido” el acceso al recinto de la Estación de Huércal-Viator y que “lo ideal sería que dejaran una o dos plazas para taxis”, defendiendo la libertad de elección de los pasajeros ya que, según ellos, “hay mucha gente que si ve que hay taxis no se van a ir en autobús”. Ello supondría a muchos pasajeros un ahorro en el tiempo de desplazamiento, ya que el servicio de autobús les deja en la Estación Intermodal de Almería capital, para desde allí terminar su traslado a sus destinos.