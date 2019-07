Dos artistas y una canción del verano

Dos amigos de Huércal de Almería decidieron hace unos meses crear una canción que podría ser la del verano, Daikiri con fresa. Una pieza compuesta por Alex Martínez, más conocido artísticamente como H. Martínez y por Francisco Javier Linares, también conocido como EfeJefe. Dos jóvenes de 23 y 24 años respectivamente que quieren promocionar Almería, su gente y sus playas.

La realización del tema veraniego les surgió hace unos días a EfeJefe, que hizo una base y parte de la letra. A su compañero le encantó y se pusieron manos a la obra y en una tarde quedó terminado. Decidieron tres lugares emblemáticos de Almería: Mojácar, Cabo de Gata y Las Salinas. Cada lugar tiene su historia para esta composición. La idea de Mojácar se gestó cuando estuvieron de fiesta por esta zona y le ofrecieron un local para hacer una grabación, el Oceans Beach Club. De Cabo de Gata, que es uno de los lugares que Alex Martínez visita desde pequeño, contaron con el Flamingo Bar, y en las Salinas con unas vistas impresionantes para realizar el rodaje.

En la canción aparecen también dos mujeres jóvenes, Andrea Cazorla y Gigi Mendes, dos amigas que conocen desde hace un tiempo, y ésta última la conocen del instituto y cuando fue camarera de la Trastienda, local que conocen a fondo los dos cantantes. La amistad de Alex Martínez y de Francisco Linares viene de lejos, concretamente desde el instituto, en el que hicieron buenas migas. Los dos ya querían ser cantantes por aquella época en Huércal. A Alex Martínez le interesa mucho el rap y el reggae. Sus gustos por la música viene por su padre, un rockero que organiza el Candil Rock en Huércal de Almería.

Sus ídolos son ASAP Rocky o El Alfa El Jefe, artistas con mucho ritmo. Y destaca al Nega y a Toni El Sucio, de los Chikos del Maíz, grupo del que dice que ha aprendido mucho de su etapa de rap político, aunque H. Martínez “no hacía un rap político como el suyo porque no he sido tan lector, tan intelectual como él. Si sacaba un rap político eran de las cosas que a mí me dolían. No puede ser que uno esté paseándose con un coche espléndido, vacilando de billetes y luego estemos mal en el barrio. Aunque nunca nos ha faltado nada ni mucho menos pero el mundo a veces es muy injusto y hay que ir cambiándolo poco a poco”.

Francisco Javier Linares tampoco anda sobrado de ídolos, uno de ellos lo tiene en casa. Carmen Mari y su acordeón, su madre, que es muy conocida por su música por toda la provincia. Aparte de otros DJ's como Dimitri Vegas y Like Mike. Linares, que le gusta la electrónica y la música más comercial, ha tocado en Granada y recientemente en Birminghan, donde llenó un salón en una de las spanish party que hacían en el país británico.

Uno de los recuerdos que tiene Alex Martínez es la maqueta 0432, de todos los chavales que rapeaban por la zona. Esa experiencia junto a otros conciertos les han ayudado a los dos hermanos de hacer nuevos temas, porque avisan de que el Daikiri de fresa es solo el principio. Están preparando temas refrescantes.