El Ayuntamiento de Huércal desmiente un supuesto robo en la AAVV del Barrio Visiedo

El Ayuntamiento de Huércal de Almería desmintió este viernes en un comunicado un supuesto robo ocurrido el pasado martes en la Asociación de Vecinos del Barrio Visiedo, por el cual se habrían sustraído de la misma material para las fiestas populares de este fin de semana con motivo de la Virgen del Carmen así como diversos equipos electrónicos y de sonido.

Desde el Ayuntamiento, mediante este comunicado, se quiso “transmitir tranquilidad a todos los vecinos” huercaleños y se explicó que el primer teniente de alcalde, Arturo Torres, “se personó en la sede de esta asociación para comprobar los daños y saber de primera mano lo sucedido, encontrándose allí con que no faltaba el material que se había denunciado como sustraído”, así como que “ninguna puerta ni cerradura había sido forzada”. “Por eso, y sabiendo que no es la primera vez que sucede esto, Arturo Torres ha comparecido en la Guardia Civil para dejar testimonio de que no hay evidencia ninguna de tal robo”, seguía el comunicado, que explicaba a los vecinos que “no es necesario contribuir a la recolecta que se está llevando a cabo para reponer el material robado, ya que dicho material está en la asociación”.

La Asociación de Vecinos del Barrio Visiedo había denunciado el supuesto robo de material para las fiestas y equipos electrónicos por una persona o personas que podrían haber accedido con llave al interior de la sede, al no haber rastro de que la puerta hubiera sido forzada, y había iniciado una colecta entre los vecinos para reponer el material y poder celebrar las fiestas.