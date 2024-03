Bebés que mantienen con vida las calles de Huércal de Almería

Es una lacra que atenaza a buena parte del interior rural de la provincia y del país pero no es un problema para los huercalenses. El drama de la natalidad no se vive en Huércal de Almería, que es un ejemplo para la más de veintena de municipios donde no se registran nacimientos en los doce meses del año. La zona metropolitana es una de las que más peso ha ganado en los últimos años.

El Ayuntamiento de Huércal de Almería premia a quienes deciden tener un hijo en el municipio pese a los tiempos complicados que económicamente vive el país por la falta de oportunidades en el mercado laboral para las generaciones más jóvenes y el aumento en el coste de la vida. El Consistorio entrega recurrentemente a las distintas familias kits con productos básicos que ayudan de especial manera para los más pequeños de la casa.En los últimos días se ha producido una nueva tanda de reparto con una cesta con una toalla, un babero, un limpiador, geles, una manta y un peluche. Los productos los entregan los trabajadores municipales en la sede del Consistorio.

El reparto se comenzó a hacer en mayo de 2021, justo cuando se estaba superando el azote de la pandemia, a iniciativa del Área de Familia del Ayuntamiento huercalense, encabezada en aquel momento por la concejala Dolores Fernández. Un kit valorado en aquel momento pre-inflación en cincuenta euros que fue posible gracias a la colaboración para tal fin de la Asociación La Filigrana, que aportó buena parte del trabajo.