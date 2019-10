El Día de la Bicicleta de Huércal recorrerá este domingo parte del municipio

Cerca de 600 huercalenses tomarán este domingo muchas de las calles del municipio en una nueva edición del Día de la Bicicleta que organiza el Ayuntamiento de Huércal de Almería, a través de su Concejalía de Juventud y Deportes.

La actividad, que contará además con la colaboración del Club Ciclista Huércal, Oxygenbike, el Consorcio de Transporte Metropolitano, Candil Radio y Huércal ante las Drogas, reunirá a centenares de vecinos que apostarán por una ruta saludable sobre las dos ruedas de sus bicicletas, en lo que será una jornada de convivencia apta para todas las edades.

Pequeños y mayores podrán participar de esta fiesta de movilidad sostenible, que consistirá en un recorrido que pasará por varios puntos del municipio de Huércal de Almería.

Desde las 10:00 horas, se podrán realizar las inscripciones para tomar la salida junto al Pabellón de Deportes Francisco Navarro, en cuyos aledaños se ubicará también una zona infantil con una yincana para los más pequeños en un recorrido acotado en los aparcamientos de esta instalación deportiva.

A las 11:00 horas tendrá lugar la salida de la ruta ciclista en sí, en la que los participantes en la misma irán acompañados en todo momento por agentes de la Policía Local, componentes de Protección Civil y voluntarios.

Desde el Pabellón de Deportes Francisco Navarro, la ruta en bicicleta atravesará distintas calles y barrios de Huércal de Almería. Así, subirá por Las Mascaranas, por el Ayuntamiento en dirección hacia la carretera nacional, por las calles Demócrito, Aristóteles y Descartes, cogiendo esta vía paralela a la N-340 que lleva hasta el barrio de Las Zorreras-Buenavista a través de la calle del Greco.

Por las calles Panadero y Ebanistas la ruta se situará en la plaza de los Oficios, a la espalda del Teatro Multiusos de Huércal de Almería, y descenderá en dirección a las vías del ferrocarril por las calles Mineros y Jardines de Babilonia.

Desde ahí, se ascenderá por el Paseo del Generalife en el Bulevar de Huércal y buscará el camino de la Peinada y del Palomar por la calles de la Torre del Oro, Molineta, de Murillo y de Zoé Valdés.

El siguiente lugar de paso será el barrio del Carmen, hasta donde se llegará por las calles de Sevilla y el Azor, pasando bajo el puente de la Autovía del Mediterráneo y alcanzando la plaza de Andalucía y regresando desde allí al casco urbano por el camino Real.

Una vez en el centro histórico huercalense, por las calles de Camarón de la Isla, el Mirador del Río y Las Palmeras se alcanzará la plaza de la Constitución y bajo las vías del ferrocarril tomará la calles Molineta y Coloso de Rodas para acceder por Jardines de Babilonia nuevamente a Las Zorreras-Buenavista por la plaza del Trabajador, la calle de Magallanes, la de Cervantes y Aprendiz.

El tramo final llevará de nuevo a los ciclistas hasta Las Mascaranas, por las calles de Copérnico, Sócrates, Euclides y Demócrito, pasando nuevamente junto al Ayuntamiento y desembocando en el Pabellón de Deportes Francisco Navarro.

Con un máximo de participantes fijado en 600 personas de todas las edades, se realizarán varias paradas para reagrupamiento. Además, se llevarán a cabo una serie de sorteos de bicicletas, cascos y material deportivo así como una bolsa del corredor, regalos donados por Oxygenbike y el Consorcio de Transporte Metropolitano. Para participar en la actividad será obligatorio el uso de casco y al final de la misma a los participantes se les obsequiará con bocadillo y refresco.

Para el concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Jesús Pomedio, este Día de la Bicicleta supone “una manera de dar una vuelta por el pueblo con los niños y familiares” y potenciar el uso de medios de transporte no contaminantes como la bicicleta . Pomedio destacaba que “no es necesario tener nivel” puesto que se trata “de un día de convivencia en la bicicleta , así es como lo he vivido yo las veces que he participado desde fuera, ya que se trata de un recorrido que se hace muy fácil y muy lento y cualquiera, desde aquellos niños que ya han quitado las ruedas pequeñas a la bici, hasta los mayores pueden realizar”.