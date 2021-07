Formación de una bolsa de trabajo de técnico de gestión deportiva en Huércal de Almería

Condiciones de admisión de los aspirantes

Tener la nacionalidad española y tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa son dos de las condiciones de admisión de los aspirantes. También lo son no haber sido separado mediante expediente disciplinario ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos y poseer la titulación exigida de Graduado Universitario o equivalente en Educación Física o en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y no padecer enfermedad o defecto físico para desempeñar esta plaza,